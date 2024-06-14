Яндекс Go открыл Школу вождения самокатов в Санкт-Петербурге

У кикшерингового сервиса Яндекс Go в Санкт-Петербурге появилась собственная школа обучения вождению самокатов. Её программа включает в себя как теорию, так и практические занятия. В сервисе считают, что такой подход повысит безопасность движения — занятия в школе особо пригодятся пользователям, впервые встающим на электросамокат.