Яндекс Go открыл Школу вождения самокатов в Санкт-Петербурге

У кикшерингового сервиса Яндекс Go в Санкт-Петербурге появилась собственная школа обучения вождению самокатов. Её программа включает в себя как теорию, так и практические занятия. В сервисе считают, что такой подход повысит безопасность движения — занятия в школе особо пригодятся пользователям, впервые встающим на электросамокат.
- Занятия в школе организованы по тому же принципу, который применяется в обычных образовательных учреждениях. Курсантам сначала рассказывают о нюансах ПДД применительно к самокатам, после чего предлагают выполнить практические упражнения — например, проехать через «лежачих полицейских» или пересечь пешеходный переход.
- Занятия проходят в выходные дни и открыты для всех желающих старше 18 лет. Практические упражнения проводятся в защитной экипировке на огороженной площадке.
- «Запуск такого проекта — доказательство тому, что работа над повышением уровня безопасности движения на улицах Петербурга — это слаженный двусторонний процесс, как со стороны города, так и со стороны операторов кикшеринга», — заявил зампред комитета по транспорту Северной столицы Дмитрий Ваньчков. Он отметил, что обучением новых пользователей должны бы заниматься все операторы.
- В прошлом сезоне занятия Школы вождения самокатов Яндекс Go посетили более 5 тысяч человек.
В конце мая стало известно, что операторы кикшеринговых сервисов повысили собственные санкции за нарушения ПДД, которые допускают пользователи. Предусмотрена как блокировка аккаунтов, так и денежные взыскания в размере до 150 тысяч рублей.
Поможет такая школа повысить безопасность?
Конечно, очень здравая идея
Только при условии обязательного посещения
Пока не начнут штрафовать всех подряд, ничего не поменяется
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