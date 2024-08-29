Электросамокаты становятся альтернативой такси и общественному транспорту — Яндекс

В нынешнем сезоне на самокатах Яндекс Go в Москве ездят примерно 250 тысяч раз в день — втрое больше, чем год назад. Суммарная дальность ежедневных поездок превышает 550 тысяч километров. Также втрое выросло количество пользователей, арендующих самокаты четыре и более дней в неделю. В целом по России среднее число поездок одного пользователя за сезон выросло с семи в 2023 году до 13 в 2024-м.