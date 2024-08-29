Электросамокаты становятся альтернативой такси и общественному транспорту — Яндекс

Кикшеринг всё чаще воспринимается пользователями как средство перемещения, а не развлечения. К такому выводу пришли аналитики Яндекс Go, изучив статистику поездок. Самокаты делаются альтернативой такси или общественному транспорту, при этом активность пользователей кикшеринга стабильно растёт — увеличиваются и частота поездок, и их регулярность.
- По подсчётам аналитиков, в 80% случаев самокаты выбирают именно как средство транспорта. В пиковые часы утром и вечером кикшерингом пользуются в полтора-два раза чаще, чем днём: на эти периоды приходится до 40% поездок, тогда как у такси этот показатель — лишь 32%. В течение сезона пользователи самокатов сокращают число поездок на такси примерно на четверть.
- В половине случаев поездки начинаются или заканчиваются у транспортных узлов. Это означает, что самокаты используют как средство перемещения «последней мили», чтобы добраться, к примеру, от станции метро до офиса.
- Одной из причин выбора самоката в качестве альтернативы общественному транспорту на коротких маршрутах аналитики называют экономию времени. В среднем она составляет 30% без учёта ожидания (к примеру, автобуса на остановке), а если сравнивать с пешими маршрутами — достигает 60%.
- В нынешнем сезоне на самокатах Яндекс Go в Москве ездят примерно 250 тысяч раз в день — втрое больше, чем год назад. Суммарная дальность ежедневных поездок превышает 550 тысяч километров. Также втрое выросло количество пользователей, арендующих самокаты четыре и более дней в неделю. В целом по России среднее число поездок одного пользователя за сезон выросло с семи в 2023 году до 13 в 2024-м.
Чтобы повысить безопасность поездок, Яндекс Go открыл школы вождения самокатов в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, у кикшерингового сервиса появилась команда скаутов, отслеживающих нарушения в местах наибольшего скопления пользователей.
Кикшеринг — это для покататься или действительно род городского транспорта?
Сейчас уже полноценная альтернатива всяким автобусам
Не могу относиться к самокатам серьёзно
Понятия не имею, не понимаю, о чём речь
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