Электромобиль Pininfarina Battista установил два мировых рекорда

Производитель роскошных электрокаров Automobili Pininfarina объявил сразу о нескольких новых рекордах, установленных его дебютной моделью, гиперкаром Battista. При этом самый почётный титул машина с итальянским именем, созданная на деньги индийских инвесторов Mahindra & Mahindra, перехватила у своего технического собрата.
- Заезды проходили в Индии на треке Natrax. На них выставили машину без каких-либо технических доработок. Баттиста, обутый в стандартные шины Michelin Pilot Sport Cup 2R, проехал дрэговую дистанцию в четверть мили за 8,55 секунды. Предыдущее достижение, составлявшее 8,582 секунды, принадлежало гиперкару Rimac Nevera. Последний имеет похожую четырёхмоторную силовую установку с отдачей свыше 1900 л.с., и именно фирма Мате Римаца разрабатывала техническую начинку для Battista. Отрезок в одну вторую мили тот смог преодолеть за 13,38 секунды, что также стало новым рекордом.
- Кроме того, на купе были установлены два национальных рекорда максимальной скорости. В данном случае использовалась резина Michelin Pilot Sport Cup 2, также доступная при заказе модели. Редактор издания Autocar India Ормазд Сорабджи смог разогнать электромобиль до 358,03 км/ч, что сделало Battista самой быстрой машиной, когда-либо гонявшей по Индии. Его коллега Ренука Кирпалани показала результат в 357,1 км/ч, став самой быстрой индийской женщиной-водителем.
- По документам максимальная скорость Pininfarina Battista составляет «свыше 350 км/ч». При этом тот же Rimac Nevera ещё быстрее: он может разогнаться до 412 км/ч, что является рекордом для электрокаров.
Прошлой осенью в ходе ездового дебюта Pininfarina Battista производитель заявил ещё о нескольких рекордных показателях гиперкара, подтверждённых на итальянском треке Нардо. Так, первую сотню он набирает за 1,86 секунды, после чего может остановиться через 31 метр. Ручная сборка модели и поставки клиентам начались летом 2022 года. Всего изготовят не более 150 экземпляров (как и в случае с Nevera), каждый обойдётся минимум в 2 миллиона евро.
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