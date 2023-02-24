Электромобиль Pininfarina Battista установил два мировых рекорда

Кроме того, на купе были установлены два национальных рекорда максимальной скорости. В данном случае использовалась резина Michelin Pilot Sport Cup 2, также доступная при заказе модели. Редактор издания Autocar India Ормазд Сорабджи смог разогнать электромобиль до 358,03 км/ч, что сделало Battista самой быстрой машиной, когда-либо гонявшей по Индии. Его коллега Ренука Кирпалани показала результат в 357,1 км/ч, став самой быстрой индийской женщиной-водителем.

По документам максимальная скорость Pininfarina Battista составляет «свыше 350 км/ч». При этом тот же Rimac Nevera ещё быстрее: он может разогнаться до 412 км/ч, что является рекордом для электрокаров.

Прошлой осенью в ходе ездового дебюта Pininfarina Battista производитель заявил ещё о нескольких рекордных показателях гиперкара, подтверждённых на итальянском треке Нардо. Так, первую сотню он набирает за 1,86 секунды, после чего может остановиться через 31 метр. Ручная сборка модели и поставки клиентам начались летом 2022 года. Всего изготовят не более 150 экземпляров (как и в случае с Nevera), каждый обойдётся минимум в 2 миллиона евро.