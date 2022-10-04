Электрокроссовер Lexus снялся в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»

Марка Lexus снова сотрудничает со студией Marvel Studios в рамках франшизы «Мстители»: на этот раз в съёмках очередного фильма из этой серии под названием «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» принял участие новейший электрокроссовер Lexus RZ 450e. Компания опубликовала видеоотчёт о том, как проходили съёмки. Премьера нового эпизода из кинематографической вселенной Marvel состоится 11 ноября.