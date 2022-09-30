За полуразбитый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда заплатили 3,2 миллиона долларов

На благотворительном аукционе Christie's, проведённом в Лондоне в честь шестидесятилетия Джеймса Бонда, был продан один из автомобилей со съёмочной площадки фильма «Не время умирать». За машину, которая использовалась во время съёмок трюковых сцен и была сделана специально для них, выложили 3,2 миллиона долларов. Кроме того, на этом аукционе ушли с молотка и два других Aston Martin из фильма — на общую сумму более миллиона долларов.