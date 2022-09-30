За полуразбитый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда заплатили 3,2 миллиона долларов

На благотворительном аукционе Christie's, проведённом в Лондоне в честь шестидесятилетия Джеймса Бонда, был продан один из автомобилей со съёмочной площадки фильма «Не время умирать». За машину, которая использовалась во время съёмок трюковых сцен и была сделана специально для них, выложили 3,2 миллиона долларов. Кроме того, на этом аукционе ушли с молотка и два других Aston Martin из фильма — на общую сумму более миллиона долларов.
- Трюковый DB5 не является оригинальной моделью Aston Martin — это техническая копия, которую строили специально для использования каскадёрами. У автомобиля почти нет салона, присутствуют оборудование для профессиональных водителей, а также каркас безопасности. Кроме того, купе начинили «шпионскими гаджетами» наподобие выдвижных пулемётов в головной оптике и переворачивающихся номерных знаков.
- Автомобиль выставили на продажу как есть — со всеми повреждениями, полученными в ходе съёмок экшн-сцен. Тем не менее это не помешало покупателю отдать за него сумму, по данным Motor1, заметно превышающую стоимость оригинальных Aston Martin DB5.
- Ещё два автомобиля британской марки, которые ушли с молотка на этом аукционе, — это V8 Vantage выпуска 1981 года, также снимавшийся в фильме, и современный DBS Superleggera 007 Edition. Первый оценили в 703 тысячи долларов, второй — в 449 тысяч. Предположительно, внимание к аукциону связано с тем, что «Не время умирать» стал последним фильмом франшизы, в котором роль британского суперагента исполнял Дэниэл Крейг.
На днях сообщалось о продаже с аукциона ещё одного транспортного средства из Бондианы — катера Q Boat из фильма «И целого мира мало». За лодку, на которой законом запрещено плавать, заплатили эквивалент 136 тысяч долларов.
Автомобили Aston Martin действительно так подходят Джеймсу Бонду?
Конечно, самое то
Нет, в Британии есть много других достойных марок
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