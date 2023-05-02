Aston Martin возобновит производство запчастей для классических моделей

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GM хочет заняться реставрацией своих классических моделей
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Компания Aston Martin объявила о перезапуске производства ряда запчастей для классических моделей — в первую очередь деталей двигателей и трансмиссий. Первоначально их воссоздавали для проекта Continuation, но позже британцы решили организовать мелкосерийное производство.
В марте о начале производства редкой запчасти для своих винтажных спорткаров объявила компания Porsche. Владельцам модели 911 первой половины 1970-х больше не придётся искать картеры двигателей, которые тогда делались из магниевого сплава.
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