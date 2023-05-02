Aston Martin возобновит производство запчастей для классических моделей

К примеру, в восстановлении сборки коробок передач поучаствовала компания ZF, один из поставщиков Aston Martin: утверждается, что выпуск ряда компонентов будет налажен впервые с начала 1970-х годов.

Появятся новые запчасти для таких моделей, как

DB4, DB5, DB6 и V8. Не исключено, позже список будет расширен.