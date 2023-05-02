Оставить коммент

Кроссовер Skywell HT-i с расходом 0,8 литра на 100 километров появится в России летом

Aston Martin возобновит производство запчастей для классических моделей

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Aston Martin объявила о перезапуске производства ряда запчастей для классических моделей — в первую очередь деталей двигателей и трансмиссий. Первоначально их воссоздавали для проекта Continuation, но позже британцы решили организовать мелкосерийное производство.

Читайте нас в Дзене!
1/2
  • Заявлено, что будет налажен выпуск блоков и головок цилиндров, деталей трансмиссий и других основных компонентов. Производить их будут в строгом соответствии с исходными спецификациями по оригинальным чертежам, которые компания искала в том числе и при участии партнёров.
  • К примеру, в восстановлении сборки коробок передач поучаствовала компания ZF, один из поставщиков Aston Martin: утверждается, что выпуск ряда компонентов будет налажен впервые с начала 1970-х годов. Появятся новые запчасти для таких моделей, как DB4, DB5, DB6 и V8. Не исключено, позже список будет расширен.
  • В рамках программы Continuation компания мелкими партиями воссоздаёт и выпускает ключевые модели из своего прошлого. Например, в 2020 году был ненадолго возрождён спорткар DB4 GT образца 1959 года.

В марте о начале производства редкой запчасти для своих винтажных спорткаров объявила компания Porsche. Владельцам модели 911 первой половины 1970-х больше не придётся искать картеры двигателей, которые тогда делались из магниевого сплава.

Если запчасти, то переплатить за оригинал или сэкономить на аналоге?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании