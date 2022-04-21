Электрокары Tesla подорожали на треть: Илон Маск объяснил почему

Глава компании Tesla Илон Маск в рамках отчётной конференции по итогам первого квартала объяснил, почему растёт стоимость электрокаров бренда. По его словам, повышение цен предвосхищает увеличение их себестоимости в течение ближайшего года. По данным CNN, цена самой доступной Tesla Model 3 за три прошедших года увеличилась на 34%. При этом компания в очередной раз отчиталась о рекордной прибыли.
- Илон Маск связал рост цен на электрокары Tesla с длительным сроком ожидания поставок. Некоторые заказчики вынуждены стоять в очереди от 6 месяцев до года. В течение этого периода, по мнению Маска, неминуемо увеличится стоимость логистических операций и ряда компонентов, поставляемых на конвейеры Tesla. Таким образом, заблаговременное повышение цен на электрокары призвано компенсировать рост расходов в будущем.
- При этом глава Tesla подчеркнул, что компания по-прежнему стремится сделать электромобили максимально доступными, однако ситуация осложняется ещё и уровнем инфляции, который достиг максимума за несколько последних десятилетий.
- Несмотря на наблюдающиеся в последнее время перебои с электронными компонентами и вынужденную приостановку завода Tesla в Шанхае из-за коронавирусных ограничений, компания отчиталась о рекордной прибыли. По итогам первого квартала 2022 года она составила 3,32 миллиарда долларов. В предыдущем квартале Tesla заработала примерно на миллиард долларов меньше, а за тот же период 2021 года — лишь 438 миллионов долларов. Таким образом, рост «год к году» составил, по подсчётам компании, 658%.
По мнению Маска, компания Tesla способна в нынешнем году (при условии восстановления производства в Шанхае на прежнем уровне) выпустить до полутора миллионов электрокаров, сохранив тем самым 50‑процентный темп прироста производительности. За первый квартал нынешнего года Tesla поставила клиентам 310 048 автомобилей, что также стало рекордом. На долю самых дорогих моделей Model S и Model X из них пришлось лишь 14 724 экземпляра.