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Электрокар Skoda Enyaq получил новые моторы и роскошную комплектацию Laurin&Klement

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Дмитрий Елизаров

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Компания Skoda представила батарейные кроссовер и кросс-купе Enyaq в новом для модели исполнении Laurin&Klement (L&K). Вместе с самой насыщенной комплектацией дебютировал и ряд технических обновлений: к примеру, семейство обзавелось новыми силовыми установками и батареями, а также модернизированным софтом. Параллельно Skoda упростила название электрокаров, отказавшись от приставки iV. Когда именно роскошный Enyaq можно будет купить, пока не уточняется.

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  • Для новинки предложат два варианта силовых установок с одним и двумя моторами. Развивать они будут одни и те же 286 л.с. Заднеприводный Enyaq L&K ускорится до 100 км/ч за 6,7 секунды (почти на 2 секунды быстрее, чем ранее), электрокар с двумя моторами проделает то же самое за 6,6 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях составляет 180 км/ч.
  • За счёт оптимизированного управления батареей запас хода удалось увеличить до 570 километров для заднеприводных кроссоверов и до 550 километров для двухмоторных. Ранее самый дальнобойный Enyaq со 180-сильным двигателем проезжал до 520 километров.
  • На новинке дебютировала функция предварительного подогрева аккумулятора, которую в конце нынешнего года получат все Enyaq. Кроме того, новая версия электрокара получила доработанную версию программного обеспечения, которая значительно модернизировала и упростила интерфейс медиасистемы.
  • Отличительными признаками исполнения L&K станут расширенная комплектация и новые возможности отделки. К примеру, такой Enyaq по умолчанию оснастят подсвеченной решёткой радиатора Crystal Face со 131 светодиодом и особо комфортными креслами с вентиляцией и массажем, а также колёсами до 21 дюйма с эксклюзивным дизайном. В салоне появятся затемнённые хромированные вставки и кожа бежевого либо чёрного цвета.

Одним электромотором, развивающим те же 286 л.с., оснащается ещё одна недавняя новинка концерна Volkswagen — лифтбек ID.7, который может проезжать без подзарядки до 700 километров. Однако в будущем пятидверка станет ещё мощнее, так как VW уже разрабатывает для неё «заряженную» версию GTX.

Видите смысл в роскошных комплектациях для Skoda?

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