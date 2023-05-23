Электрокар Skoda Enyaq получил новые моторы и роскошную комплектацию Laurin&Klement

Для новинки предложат два варианта силовых установок с одним и двумя моторами. Развивать они будут одни и те же 28

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л.с. Заднеприводный Enyaq L&K ускорится до 100 км/ч за 6,7 секунды (почти на 2 секунды быстрее, чем ранее), электрокар с двумя моторами проделает то же самое за 6,6 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях составляет 180 км/ч.