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Представлен электрофургон Ford E-Transit Custom: новая внешность и 380 километров запаса хода

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Дмитрий Елизаров

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Европейское подразделение Ford представило совершенно новый коммерческий фургон под названием E‑Transit Custom. Он базируется на специально разработанной архитектуре, демонстрирует новый подход к дизайну экстерьера и сможет проезжать без подзарядки до 380 километров. Кроме того, с фургоном дебютируют новые онлайн-сервисы для корпоративных клиентов. Производство E‑Transit Custom стартует в Турции во второй половине 2023 года.

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  • Новый фургон получил необычное для коммерческих моделей Ford оформление экстерьера. Он отличается, к примеру, оригинальной решёткой радиатора, новой оптикой с двойными ходовыми огнями и в целом более плавными, чем обычно, обводами кузова. На фото можно увидеть крупную сдвижную дверь по левому борту (это, скорее всего, объясняется тем, что новинка дебютировала в Великобритании) и распашные двери сзади.
  • Покупателям электрофургона Ford предложит набор онлайн-сервисов на базе единой комплексной платформы. Утверждается, что их применение позволит вывести использование новинки как части корпоративных автопарков на новый уровень.
  • Ещё одна функция, дебютирующая с E-Transit Custom в этом сегменте, называется Pro-Power Onboard. Она уже применяется на некоторых других электрокарах Ford и позволяет запитывать от бортового аккумулятора внешние потребители — например, инструменты или источники освещения.
  • Запас хода — единственная рассекреченная на данный момент характеристика. Изображений интерьера тоже пока не опубликовано. Европейское подразделение Ford пообещало раскрыть больше информации в сентябре нынешнего года.

Ford планирует представить до 2024 года ещё несколько подобных электрокаров — в их числе фургон Transit Courier, а также модели Tourneo Custom и Tourneo Courier. К 2035 году вся европейская линейка компании должна обеспечивать нулевой уровень вредных выбросов.

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