Представлен электрофургон Ford E-Transit Custom: новая внешность и 380 километров запаса хода

Новый фургон получил необычное для коммерческих моделей Ford оформление экстерьера. Он отличается, к примеру, оригинальной решёткой радиатора, новой оптикой с двойными ходовыми огнями и в целом более плавными, чем обычно, обводами кузова. На фото можно увидеть крупную сдвижную дверь по левому борту (это, скорее всего, объясняется тем, что новинка дебютировала в Великобритании) и распашные двери сзади.