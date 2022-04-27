Началось производство электропикапа Ford F-150

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Шесть крутых пикапов из будущего на электротяге
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На заводе в Мичигане стартовало производство электрического пикапа Ford F-150 Lightning. Модель стала серийной спустя почти год после презентации.
Рассекреченный в прошлом мае Ford F-150 Lightning собрал больше 200 000 заказов. Согласно исследованиям маркетологов, около 75% клиентов прежде автомобилями Ford не владели. Бензиновый аналог много лет удерживает лидерство по продажам в США среди всех моделей.