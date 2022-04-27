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Началось производство электропикапа Ford F-150

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Кирилл Малышев

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На заводе в Мичигане стартовало производство электрического пикапа Ford F-150 Lightning. Модель стала серийной спустя почти год после презентации.

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  • Завод строили специально для электромобилей. Проект обошёлся Форду в 950 миллионов долларов и занял полтора года. При этом инновационное производство разместили на площадке, где выпуск автомобилей стартовал почти сто лет назад, в 1927 году.
  • Сборочная линия организована необычно. Вместо классического конвейера применяются беспилотные тележки, которые перевозят кузова от одного поста к другому. Несмотря на новые технологии, без людей завод не обходится: с учётом производства аккумуляторов и других компонентов на предприятии занято 1700 человек.
  • Базовая версия электропикапа стоит в США меньше 40 000 долларов. Она проезжает на одной зарядке до 370 километров и оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 432 л.с. Топовое исполнение с автономностью 515 километров и мощностью 571 л.с. стоит от 74 000 до 91 000 долларов.

Рассекреченный в прошлом мае Ford F-150 Lightning собрал больше 200 000 заказов. Согласно исследованиям маркетологов, около 75% клиентов прежде автомобилями Ford не владели. Бензиновый аналог много лет удерживает лидерство по продажам в США среди всех моделей.

Купили бы себе пикап?

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