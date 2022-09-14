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Электрический суперхэтч от Renault: первые фото

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Дмитрий Елизаров

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Компания Renault опубликовала первые изображения «спортивного шоукара», который намеревается показать на Парижском автосалоне в октябре. Построят его на базе недавнего концепта Renault 5, но уже ясно, что отличаться от «донора» концепт будет в первую очередь массивным аэродинамическим оперением.

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  • На первых фото прототипа хорошо различимы огромные расширители колёсных арок и гигантское антикрыло с несколькими плоскостями. Кроме того, можно увидеть необычные колёсные диски и «ковши» в салоне, а на трековую природу концепта намекает фигура гонщика в шлеме и комбинезоне.
  • От изначального концепта Renault 5, представленного в январе прошлого года, нынешний отличается ещё и светотехникой.
  • Концепт призван отметить 50-летие культового хэтча Renault 5 и напомнить о «легендарных спорткарах» Renault — вероятно, имеется в виду Renault 5 Turbo. При этом никакие технические характеристики пока не обнародованы, как и в случае с прошлогодним электромобилем.

Дебютирует шоу-кар на Парижском автосалоне, который откроется 17 октября. Помимо него Renault представит здесь возрождённый Renault 4 и пассажирскую версию электромобиля Kangoo E-Tech Electric. По одному концепт-кару обещали также показать марки Alpine и Dacia.

Интригует, верно?

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