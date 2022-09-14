Электрический суперхэтч от Renault: первые фото

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Компания Renault опубликовала первые изображения «спортивного шоукара», который намеревается показать на Парижском автосалоне в октябре. Построят его на базе недавнего концепта Renault 5, но уже ясно, что отличаться от «донора» концепт будет в первую очередь массивным аэродинамическим оперением.
Дебютирует шоу-кар на Парижском автосалоне, который откроется 17 октября. Помимо него Renault представит здесь возрождённый Renault 4 и пассажирскую версию электромобиля Kangoo E-Tech Electric. По одному концепт-кару обещали также показать марки Alpine и Dacia.
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