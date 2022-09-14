Электрический суперхэтч от Renault: первые фото

На первых фото прототипа хорошо различимы огромные расширители колёсных арок и гигантское антикрыло

с несколькими плоскостями

. Кроме того, можно увидеть необычные колёсные диски и «ковши» в салоне, а на трековую природу концепта намекает фигура гонщика в шлеме и комбинезоне.