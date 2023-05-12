Электрический Smart #1 Brabus появился на Авто.ру: он уже в России

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На Авто.ру появилось объявление о продаже электрического кроссовера Smart #1 в исполнении Brabus. По словам продавца, машина уже находится в России с полным пакетом документов. Цена составляет 5,7 миллиона рублей.
Smart #1 Brabus снабжён двумя электромоторами суммарной отдачей 428 л.с. На набор 100 км/ч ему требуется 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. На 66-киловаттной батарее машина способна проехать без подзарядки до 400 километров по циклу WLTP.
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