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Электрический Smart #1 Brabus появился на Авто.ру: он уже в России

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Кирилл Малышев

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На Авто.ру появилось объявление о продаже электрического кроссовера Smart #1 в исполнении Brabus. По словам продавца, машина уже находится в России с полным пакетом документов. Цена составляет 5,7 миллиона рублей.

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  • Кроссовер был выпущен в прошлом году и попал в Россию совсем новым: пробег составляет всего 40 километров, на учёте электрокар не стоит. Smart растаможен и получил ЭПТС. Ввезён он, скорее всего, из Китая.
  • Smart #1 относится к субкомпактным кроссоверам: его длина — 4270 миллиметров, ширина — 1822 миллиметра, высота — 1636 миллиметров при колёсной базе 2750 миллиметров. Клиренс машины — 182 миллиметра.
  • У предлагаемого экземпляра богатая комплектация: аудиосистема Beats s 13 динамиками, панорамная крыша, отделка салона кожей наппа и алькантарой, проекционный дисплей, матричные LED-фары, адаптивный круиз-контроль. В системе отопления есть тепловой насос, снижающий энергозатраты батареи зимой. Задний диван автомобиля регулируется в продольном направлении.

Smart #1 Brabus снабжён двумя электромоторами суммарной отдачей 428 л.с. На набор 100 км/ч ему требуется 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. На 66-киловаттной батарее машина способна проехать без подзарядки до 400 километров по циклу WLTP.

Адекватная цена?

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