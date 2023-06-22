Электрический родстер Cyberster и ещё две новинки от MG покажут в Гудвуде

Одной из премьер, скорее всего, окажется «заряженная» версия какой-то из уже выпускающихся моделей. Вторая машина — прототип под кодовым обозначением

EX

4. Его разработали и собрали в Великобритании. Есть мнение, что это будет предвестник абсолютно новой глобальной серийной модели

MG

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