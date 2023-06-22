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Электрический родстер Cyberster и ещё две новинки от MG покажут в Гудвуде

Новости

Кирилл Малышев

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Компания MG привезёт на Фестиваль скорости в Гудвуде три новинки. Одной из них станет новейший электрический родстер MG Cyberster, который примет участие в заездах. В статике покажут ещё две машины. О них пока ничего не известно, пишет Carscoops.

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  • Одной из премьер, скорее всего, окажется «заряженная» версия какой-то из уже выпускающихся моделей. Вторая машина — прототип под кодовым обозначением EX4. Его разработали и собрали в Великобритании. Есть мнение, что это будет предвестник абсолютно новой глобальной серийной модели MG.
  • Что касается родстера MG Cyberster, то он фактически был рассекречен ранее. Гудвуд станет для него первым местом, где его покажут в динамике. Предполагается, что стартовая цена двухдверки в Британии составит около 55 тысяч фунтов стерлингов (5,9 миллиона рублей).

Cyberster длиной 4535 миллиметров оснащён складным мягким верхом и подъёмными дверями. Заявлены две версии: заднеприводная мощностью 314 л.с. и двухмоторная полноприводная отдачей 544 «лошади». Топовый вариант сможет набрать сотню за три секунды.

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