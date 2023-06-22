Электрический родстер Cyberster и ещё две новинки от MG покажут в Гудвуде

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Дебютировавший в Шанхае 544-сильный электрородстер MG Cyberster появится в Европе в 2024 году
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Компания MG привезёт на Фестиваль скорости в Гудвуде три новинки. Одной из них станет новейший электрический родстер MG Cyberster, который примет участие в заездах. В статике покажут ещё две машины. О них пока ничего не известно, пишет Carscoops.
Cyberster длиной 4535 миллиметров оснащён складным мягким верхом и подъёмными дверями. Заявлены две версии: заднеприводная мощностью 314 л.с. и двухмоторная полноприводная отдачей 544 «лошади». Топовый вариант сможет набрать сотню за три секунды.
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