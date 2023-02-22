Электрический Mercedes-Benz EQE прошёл «лосиный тест» лучше флагмана EQS

Первым испытанием стала «змейка». Водитель отметил надёжные реакции машины и минимальные крены. В лучшей попытке взятый для теста заднеприводный EQE с одним электромотором показал 23,7 секунды. Это результат между Cupra Born и BMW i4 eDrive 40 Gran Coupe.

В лучшей попытке прохождения двойной переставки Mercedes - Benz EQE показал скорость 74 км/ч. Это ниже считающегося зачётным значения в 77 км/ч. Однако автомобиль вёл себя предсказуемо, хорошо слушался руля, а система стабилизации вмешивалась деликатно и незаметно.

Не исключено, что при большем количестве попыток испытатели смогли бы увеличить скорость. Хорошо видно, что машина почти смогла пройти коридор из конусов на 78 км/ч.

Родственный электроседан Mercedes-Benz EQS был на испытаниях km77 год назад. Модель прошла «лосиный тест» на скорости 72 км/ч. Эксперты связали посредственный результат с большой массой машины. При этом для заездов взяли версию с подруливающими задними колёсами, которые должны помогать при манёврах.