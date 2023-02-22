Электрический Mercedes-Benz EQE прошёл «лосиный тест» лучше флагмана EQS

Материал по теме
Электрокроссовер Volvo C40 Recharge прошёл «лосиный тест» на 70 км/ч. Это плохой результат
В Porsche раскритиковали идею езды на электромобиле «в одну педаль»
Испанское издание km77 проверило «лосиным тестом» управляемость электрического седана Mercedes-Benz EQE. Младшая из «зелёных» легковушек концерна не дотянула до зачётного результата, но проявила себя неплохо.
Родственный электроседан Mercedes-Benz EQS был на испытаниях km77 год назад. Модель прошла «лосиный тест» на скорости 72 км/ч. Эксперты связали посредственный результат с большой массой машины. При этом для заездов взяли версию с подруливающими задними колёсами, которые должны помогать при манёврах.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий