Электрический кроссовер Mahindra получит батареи LG

Компании сотрудничают с 2018 года. Тогда было подписано соглашение о взаимодействии в области электромобильных технологий. В прошлом году подразделение по разработке «зелёных» моделей Mahindra получило статус самостоятельного и сейчас оценивается в 9,1 миллиарда долларов.