Электрический кроссовер Mahindra получит батареи LG

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Компания LG Energy Solutions станет поставлять аккумуляторы для будущего электрокроссовера индийской марки Mahindra. Машина должна дебютировать в сентябре, пишет Business Today.
Два месяца назад стало известно о сотрудничестве компании Mahindra с немецким концерном Volkswagen Group. Последний поделится компонентами своей модульной платформы MEB. При этом сами машины разрабатывать будут индийцы.
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