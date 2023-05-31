Эксклюзивный Porsche 911 ST Heritage заметили без камуфляжа перед премьерой

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Компания Porsche вывела на тесты прототип очередной коллекционной модели, в которой переосмысляется стилистика прошлого. Motor1 публикует шпионские снимки спорткара, на котором уже практически нет маскировки. По последним данным, полностью его рассекретят на следующей неделе, 8 июня.
Анонсированная несколько лет назад историческая коллекция Porsche Exclusive Manufaktur должна охватить временной промежуток от возникновения производителя до восьмидесятых годов. В эту линейку уже вошли 911 Targa 4S Heritage Design Edition и 911 Sport Classic.
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