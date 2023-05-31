Эксклюзивный Porsche 911 ST Heritage заметили без камуфляжа перед премьерой

Компания Porsche вывела на тесты прототип очередной коллекционной модели, в которой переосмысляется стилистика прошлого. Motor1 публикует шпионские снимки спорткара, на котором уже практически нет маскировки. По последним данным, полностью его рассекретят на следующей неделе, 8 июня.