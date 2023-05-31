Оставить коммент

Ferrari Enzo двукратного чемпиона Формулы-1 хотят продать за рекордную сумму

Эксклюзивный Porsche 911 ST Heritage заметили без камуфляжа перед премьерой

Новости

Александр Орехов

Комменты

Компания Porsche вывела на тесты прототип очередной коллекционной модели, в которой переосмысляется стилистика прошлого. Motor1 публикует шпионские снимки спорткара, на котором уже практически нет маскировки. По последним данным, полностью его рассекретят на следующей неделе, 8 июня.

Читайте нас в Дзене!
1/4
  • Судя по оформлению лицевой части и кормы, донором для этой спецверсии послужил Porsche 911 GT3 Touring. В числе отличительных особенностей — крыша «дабл-бабл» (как у прошлогоднего 911 Sport Classic), колёсные диски с креплением центральной гайкой, а также эмблемы Porsche Heritage.
  • Предположительно, Porsche 911 ST получит четырёхлитровую безнаддувную «шестёрку», развивающую стандартные 510 л.с. и 470 Нм. При этом пока неизвестно, с какой коробкой передач будет сочетаться этот двигатель.

Анонсированная несколько лет назад историческая коллекция Porsche Exclusive Manufaktur должна охватить временной промежуток от возникновения производителя до восьмидесятых годов. В эту линейку уже вошли 911 Targa 4S Heritage Design Edition и 911 Sport Classic.

Идеальный Porsche 911 – это...

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании