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Экоактивисты спустили шины у 43 внедорожников в Бостоне, протестуя против больших автомобилей

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Дмитрий Елизаров

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Организация экоактивистов, именующая себя Tyre Extinguishers, провела акцию в американском Бостоне: у 43 внедорожников, обнаруженных активистами в дорогом районе Бикон Хилл, спущены колёса. Как пишет The Drive, таким способом группировка протестует против больших автомобилей, которые называет «пожирателями бензина».

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  • Активисты спускают шины больших внедорожников и кроссоверов, желая доставить их владельцам неудобства и мотивировать пересесть на что-то более компактное. Полноразмерные автомобили они обвиняют в перерасходе топлива, загрязнении окружащей среды и ужесточении трафика: по их мнению, такие машины занимают слишком много места на дороге.
  • При этом от действий Tyre Extinguishers пострадали и обладатели крупных электрокаров. Такой транспорт негативно влияет на экологию в процессе производства: активисты утверждают, что окружающая среда загрязняется, к примеру, во время добычи сырья для аккумуляторов. На каждом пострадавшем автомобиле активисты оставили листовку с объяснением причин своих действий.

Это уже не первая акция группировки: в декабре прошлого года сообщалось, что Tyre Extinguishers к тому моменту спустили шины более чем у 10 тысяч автомобилей в Европе и США. Периодически активисты проводят скоординированные мероприятия, жертвами которых становятся многочисленные владельцы больших автомобилей сразу в нескольких странах.

Как считаете, действенный метод борьбы за экологию?

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