Экоактивисты спустили шины у 43 внедорожников в Бостоне, протестуя против больших автомобилей

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Организация экоактивистов, именующая себя Tyre Extinguishers, провела акцию в американском Бостоне: у 43 внедорожников, обнаруженных активистами в дорогом районе Бикон Хилл, спущены колёса. Как пишет The Drive, таким способом группировка протестует против больших автомобилей, которые называет «пожирателями бензина».
Это уже не первая акция группировки: в декабре прошлого года сообщалось, что Tyre Extinguishers к тому моменту спустили шины более чем у 10 тысяч автомобилей в Европе и США. Периодически активисты проводят скоординированные мероприятия, жертвами которых становятся многочисленные владельцы больших автомобилей сразу в нескольких странах.