Экоактивисты спустили шины у 43 внедорожников в Бостоне, протестуя против больших автомобилей

Активисты спускают шины больших внедорожников и кроссоверов, желая доставить их владельцам неудобства и мотивировать пересесть на что-то более компактное. Полноразмерные автомобили они обвиняют в перерасходе топлива, загрязнении окружащей среды и ужесточении трафика: по их мнению, такие машины занимают слишком много места на дороге.

При этом от действий Tyre Ex tinguishers пострадали и обладатели крупных электрокаров. Такой транспорт негативно влияет на экологию в процессе производства: активисты утверждают, что окружающая среда загрязняется, к примеру, во время добычи сырья для аккумуляторов. На каждом пострадавшем автомобиле активисты оставили листовку с объяснением причин своих действий.

Это уже не первая акция группировки: в декабре прошлого года сообщалось, что Tyre Extinguishers к тому моменту спустили шины более чем у 10 тысяч автомобилей в Европе и США. Периодически активисты проводят скоординированные мероприятия, жертвами которых становятся многочисленные владельцы больших автомобилей сразу в нескольких странах.