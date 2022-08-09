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Китай занял больше половины мирового рынка электрокаров — они там дешёвые

Двигатель Volkswagen 1.5 TSI доведут до норм «Евро-7»

НовостиКирилл МалышевКомменты

Концерн Volkswagen продолжит модернизировать рядную «четвёрку» рабочим объёмом 1,5 литра. К 2025 году она станет соответствовать экологическому классу «Евро-7», который планируется ввести в ЕС, пишет AutoBild. Привести ДВС к перспективным нормам будет недёшево, однако немцы решили пойти на этот шаг.

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  • На базе этого двигателя начнут делать подключаемые гибриды мощностью до 272 лошадиных сил. В последнее время под натиском чистых электрокаров бензоэлектрические модели практически покинули рынок. Последние их поколения проезжали в экологически чистом режиме до 50 километров, но диапазон планируют увеличить.
  • Volkswagen представил мотор 1.5 TSI с приставкой Evo2 в июне. Мощность его основной версии не изменилась: 150 лошадиных сил. Однако агрегат стал экономичнее и экологичнее.
  • Модуль контроля вредных выбросов перенесли ближе к двигателю. Это повысило эффективность его работы и одновременно снизило расход драгоценных металлов на его изготовление. Система отключения второго и третьего цилиндров при малых нагрузках стала работать мягче и в большем диапазоне.

Первой моделью, которая получит мотор 1.5 TSI Evo2 серии EA211, станет кроссовер Volkswagen T-Roc. За ним последуют другие машины концерна VW Group под несколькими марками.

Какому мотору больше доверяете?

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