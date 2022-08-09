Двигатель Volkswagen 1.5 TSI доведут до норм «Евро-7»

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Концерн Volkswagen продолжит модернизировать рядную «четвёрку» рабочим объёмом 1,5 литра. К 2025 году она станет соответствовать экологическому классу «Евро-7», который планируется ввести в ЕС, пишет AutoBild. Привести ДВС к перспективным нормам будет недёшево, однако немцы решили пойти на этот шаг.
Первой моделью, которая получит мотор 1.5 TSI Evo2 серии EA211, станет кроссовер Volkswagen T-Roc. За ним последуют другие машины концерна VW Group под несколькими марками.
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