Электрокроссовер VW ID.4 обновился и получил самую доступную версию

Со сменой модельного года всё семейство ID.4 переживёт некоторые обновления. Отличаться модернизированные вседорожники будут слегка доработанной оптикой с подсвеченным логотипом и чёрными акцентами на бамперах. Для интерьера электрокара предложат новые варианты отделки, центральную консоль модернизируют, а дисплей медиасистемы увеличат с 10 до 12 дюймов даже в базовой комплектации.