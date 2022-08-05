Электрокроссовер VW ID.4 обновился и получил самую доступную версию

Компания Volkswagen начала обновлять электровседорожник ID.4 со сменой модельного года. Дебютировала модернизированная модификация на рынке США: здесь электрокар получил слегка доработанные внешность и экстерьер, расширенный список опций и оптимизированный набор водительских ассистентов. Кроме того, семейство ID.4 пополнилось новой базовой версией с одним мотором и самой компактной батареей.
- Самая доступная модификация Volkswagen ID.4 под названием Standart теперь стоит в США 37 495 долларов без учёта налогов и федеральных субсидий. Это на 5 тысяч долларов дешевле прежней базовой версии Pro.
- Удешевления удалось добиться главным образом за счёт установки самой компактной из имеющихся у семейства батареи на 62 кВт⋅ч. Двигатель у такого кроссовера тот же самый — 204-сильный электромотор на задней оси. Официально озвученный производителем запас хода для самого доступного ID.4 — около 330 километров.
- В оснащение такого кроссовера войдут диодная оптика, 19-дюймовые диски и датчик дождя, а в салоне появятся цифровая приборная панель, медиасистема, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка.
- Со сменой модельного года всё семейство ID.4 переживёт некоторые обновления. Отличаться модернизированные вседорожники будут слегка доработанной оптикой с подсвеченным логотипом и чёрными акцентами на бамперах. Для интерьера электрокара предложат новые варианты отделки, центральную консоль модернизируют, а дисплей медиасистемы увеличат с 10 до 12 дюймов даже в базовой комплектации.
- В стандартный набор водительских ассистентов войдут система распознавания велосипедистов, парковочный ассистент с памятью, а также улучшенная функция автоматического перестроения. Продажи обновлённых VW ID.4 в США стартуют нынешней осенью. Когда такие кроссоверы появятся на других рынках, неизвестно.
В Европе базовая комплектация Pure пока к заказу недоступна. Базовой версией считается исполнение Pro, которое стоит гораздо дороже, от 46 335 евро. При этом в июне Volkswagen запустил здесь продажи промежуточной модификации — она комплектуется двумя двигателями, но они уступают по мощности топовой двухмоторной ID.4 GTX.
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