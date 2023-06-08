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Компания DS показала интерьер автомобилей будущего с динамиком в виде шара

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Дмитрий Елизаров

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Дизайн-центр премиальной марки DS Automobiles представил концепт интерьера будущего под названием Mi 21. Макет отражает перемены, которые дизайнеры намерены внедрить в разных сферах интерьеров серийных автомобилей, — звуковое оснащение, медиатехнологии, материалы отделки и архитектура в целом.

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  • Добавлять ощущения простора дизайнеры DS предлагают за счёт уменьшения передней панели, отказа от центрального тоннеля и увеличения площади остекления. Места для хранения мелочей сформированы под влиянием дизайнерской мебели. Кроме того, позитивный сенсорный опыт должна обеспечивать адаптивная интеллектуальная подсветка, в составе которой — светящиеся круглые элементы в дверях.
  • Установить их позволил отказ от привычного размещения динамиков. Вся звуковая архитектура обеспечивается одним круглым элементом, расположенным по центру передней панели. По мнению дизайнеров, такое решение больше гармонирует с общим стилем интерьера и более привлекательно выглядит. Кроме того, перекомпоновка акустики позволит проектировать интерьеры более свободно.
  • DS Automobiles предлагает отказаться от ставшего традиционным доминирования сенсорных экранов: по мнению разработчиков, в выключенном состоянии они не имеют эстетической ценности. Поэтому на Mi21 применена полупрозрачная вставка: когда дисплей выключен, он не мешает обзору салона, а в рабочем состоянии на него проецируется изображение. Два экрана по бокам выполнены по стандартной схеме и демонстрируют картинку с камер заднего обзора.
  • Согласно официальному заявлению, Mi 21 представляет собой «дорожную карту», рассчитанную на пять лет. В течение этого срока в интерьерах новых моделей DS будут последовательно применяться технологии, реализованные на концепте. Все новинки премиального бренда будут электрическими — о скором отказе от ДВС компания заявила ещё летом 2021 года.

Ранее собственную версию нового интерьера показала компания Peugeot. Их Panoramic i-Cockpit заметно ближе к серии: эту архитектуру получит Peugeot 3008, который дебютирует уже в сентябре.

Что вас впечатлило больше всего в интерьере нового DS?

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