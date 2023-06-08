Компания DS показала интерьер автомобилей будущего с динамиком в виде шара

DS Automobiles предлагает отказаться от ставшего традиционным доминирования сенсорных экранов: по мнению разработчиков, в выключенном состоянии они не имеют эстетической ценности. Поэтому на Mi21 применена полупрозрачная вставка: когда дисплей выключен, он не мешает обзору салона, а в рабочем состоянии на него проецируется изображение. Два экрана по бокам выполнены по стандартной схеме и демонстрируют картинку с камер заднего обзора.