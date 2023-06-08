Компания DS показала интерьер автомобилей будущего с динамиком в виде шара

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Дизайн-центр премиальной марки DS Automobiles представил концепт интерьера будущего под названием Mi 21. Макет отражает перемены, которые дизайнеры намерены внедрить в разных сферах интерьеров серийных автомобилей, — звуковое оснащение, медиатехнологии, материалы отделки и архитектура в целом.
Ранее собственную версию нового интерьера показала компания Peugeot. Их Panoramic i-Cockpit заметно ближе к серии: эту архитектуру получит Peugeot 3008, который дебютирует уже в сентябре.