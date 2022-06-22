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В России хотят построить завод по производству вездеходов

Путин заявил о переговорах по увеличению поставок автомобилей из Китая

Новости

Дмитрий Елизаров

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Российские деловые круги ведут переговоры с китайскими коллегами по поводу увеличения доли автомобилей из КНР на отечественном авторынке. Об этом, как передаёт «Интерфакс», президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам Делового форума БРИКС (в альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

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  • «Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — приводит агентство заявление президента. Путин отметил также расширение российского экономического присутствия на рынках стран альянса.
  • С какими именно производителями автомобилей из Китая ведутся переговоры, не уточняется. Ранее китайские компании назывались в качестве основных возможных партнёров завода «Москвич» (бывшее предприятие Renault), причём наиболее часто упоминалась марка JAC.
  • Компания Chery планирует вывести на рынок России новый суббренд Omoda, под которым будет продавать автомобили «верхнего среднего» уровня. В заявлении компании о запуске новой марки упоминалось намерение заместить своими автомобилями машины японских и немецких брендов, приостановивших свою деятельность в нашей стране.

При этом ранее сообщалось, что импорт готовых машин из Китая по итогам мая заметно сократился по сравнению, к примеру, с мартом. Это следует из таможенной статистики самого Китая.

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