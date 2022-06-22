Путин заявил о переговорах по увеличению поставок автомобилей из Китая

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Российские деловые круги ведут переговоры с китайскими коллегами по поводу увеличения доли автомобилей из КНР на отечественном авторынке. Об этом, как передаёт «Интерфакс», президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам Делового форума БРИКС (в альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
При этом ранее сообщалось, что импорт готовых машин из Китая по итогам мая заметно сократился по сравнению, к примеру, с мартом. Это следует из таможенной статистики самого Китая.
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