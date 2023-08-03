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Доля гибридов в продажах Ferrari превысила 40 процентов

НовостиАлександр ОреховКомменты

Компания Ferrari опубликовала финансовый отчёт за второй квартал и всю первую половину 2023 года. Из него следует, что из 3392 машин, переданных клиентам с апреля по июнь включительно, 43% были гибридами. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля электрифицированных суперкаров в общем объёме поставок выросла более чем вдвое, отмечает производитель.

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Ferrari 296 GTS

  • В настоящее время товарная линейка Ferrari с учётом разных типов кузова включает девять позиций. Четыре из них —это гибриды: модели SF90 и 296, каждая из которых доступна как со стационарной крышей, так и в виде родстера.
  • Всего за шесть месяцев Ferrari продала 6959 автомобилей — на 253 штуки (плюс 4%) больше, чем годом ранее. Для сравнения, её главный конкурент  Lamborghini  за то же время отгрузил 5341 машину, что стало для него новым рекордом. Крупнейшим рынком для обеих марок остаётся регион EMEA, включающий Европу, Ближний Восток и Африку.
  • Основной объём поставок Ferrari пришёлся модели 296 GTB, Roma и Portofino M. Кроме того, компания отметила, что наращивает отгрузки родстеров 296 GTS и 812 Competizione A. Также продолжаются поставки коллекционных суперкаров Daytona SP3: все 599 запланированных к производству экземпляров были распроданы по предзаказам за считанные дни после премьеры осенью позапрошлого года, но исполнение этих заявок займёт у бренда ещё и весь следующий год. Наконец, во втором квартале до первых покупателей добрались суперкроссоверы Purosangue.

Несмотря на существенный рост доли гибридов в продажах, Ferrari пока не стремится к тотальной электрификации. Её первый серийный электромобиль дебютирует лишь в 2025 году, и концу десятилетия на чисто батарейные суперкары будет приходиться только 40% от общего объёма. Такую же долю компания отводит под гибриды, оставшиеся 20% будут иметь двигатели внутреннего сгорания без электрических довесков.

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