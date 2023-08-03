Доля гибридов в продажах Ferrari превысила 40 процентов
Компания Ferrari опубликовала финансовый отчёт за второй квартал и всю первую половину 2023 года. Из него следует, что из 3392 машин, переданных клиентам с апреля по июнь включительно, 43% были гибридами. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля электрифицированных суперкаров в общем объёме поставок выросла более чем вдвое, отмечает производитель.
- В настоящее время товарная линейка Ferrari с учётом разных типов кузова включает девять позиций. Четыре из них —это гибриды: модели SF90 и 296, каждая из которых доступна как со стационарной крышей, так и в виде родстера.
- Всего за шесть месяцев Ferrari продала 6959 автомобилей — на 253 штуки (плюс 4%) больше, чем годом ранее. Для сравнения, её главный конкурент — Lamborghini — за то же время отгрузил 5341 машину, что стало для него новым рекордом. Крупнейшим рынком для обеих марок остаётся регион EMEA, включающий Европу, Ближний Восток и Африку.
- Основной объём поставок Ferrari пришёлся модели 296 GTB, Roma и Portofino M. Кроме того, компания отметила, что наращивает отгрузки родстеров 296 GTS и 812 Competizione A. Также продолжаются поставки коллекционных суперкаров Daytona SP3: все 599 запланированных к производству экземпляров были распроданы по предзаказам за считанные дни после премьеры осенью позапрошлого года, но исполнение этих заявок займёт у бренда ещё и весь следующий год. Наконец, во втором квартале до первых покупателей добрались суперкроссоверы Purosangue.
Несмотря на существенный рост доли гибридов в продажах, Ferrari пока не стремится к тотальной электрификации. Её первый серийный электромобиль дебютирует лишь в 2025 году, и концу десятилетия на чисто батарейные суперкары будет приходиться только 40% от общего объёма. Такую же долю компания отводит под гибриды, оставшиеся 20% будут иметь двигатели внутреннего сгорания без электрических довесков.
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