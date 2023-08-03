Доля гибридов в продажах Ferrari превысила 40 процентов

Основной объём поставок Ferrari пришёлся модели 296 GTB , Roma и Port o fino M . Кроме того, компания отметила, что наращивает отгрузки родстеров 296 GTS и 812 Competizione A. Также продолжаются поставки коллекционных суперкаров Daytona SP3: все 599 запланированных к производству экземпляров были распроданы по предзаказам за считанные дни после премьеры осенью позапрошлого года, но исполнение этих заявок займёт у бренда ещё и весь следующий год. Наконец, во втором квартале до первых покупателей добрались суперкроссоверы Purosangue.

Несмотря на существенный рост доли гибридов в продажах, Ferrari пока не стремится к тотальной электрификации. Её первый серийный электромобиль дебютирует лишь в 2025 году, и концу десятилетия на чисто батарейные суперкары будет приходиться только 40% от общего объёма. Такую же долю компания отводит под гибриды, оставшиеся 20% будут иметь двигатели внутреннего сгорания без электрических довесков.