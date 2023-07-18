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Dodge закроет приём заказов на Charger и Challenger с V8 до конца июля

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Dodge прекратит приём заказов на Charger и Challenger с моторами Hemi до конца июля. Об этом пишет Carscoops со ссылкой на заявление главы компании Тима Кунискиса. Заказы перестанут принимать в рамках плана Dodge перевести эти модели на электротягу.

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  • Тим Кунискис заявил, что по дилерам уже разослано распоряжение подать все заказы в штаб-квартиру до конца июля и назвал это «концом незабываемой эры».
  • У Charger и Challenger имеются комплектации, которые оснащаются 3,5-литровым V6, — этот мотор развивает 303 л.с. и работает с восьмидиапазонным «автоматом». Такие версии считаются базовыми, их стоимость стартует с 33,1 тысячи долларов. Вероятнее всего, приём заказов на эти варианты будет продлён, но Dodge планирует прекратить производство обеих моделей в конце декабря 2023 года.
  • Прощание с бензиновыми масл-карами компания Dodge отметила выпуском особо мощной модификации Challenger под названием SRT Demon 170. Купе оснастили 1039-сильным двигателем, что сделало его самым мощным и быстрым Challenger в истории. Для рынка США будет собрано только 3 тысячи таких машин.

В будущем Dodge планирует вывести на рынок батарейные альтернативы своим масл-карам. Прототип такого купе уже продемонстрировали. Предположительно, силовая установка электрического Challenger сможет развивать до 670 л.с.

Будете скучать по бензиновым спорткарам Dodge?

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