Dodge закроет приём заказов на Charger и Challenger с V8 до конца июля

Компания Dodge прекратит приём заказов на Charger и Challenger с моторами Hemi до конца июля. Об этом пишет Carscoops со ссылкой на заявление главы компании Тима Кунискиса. Заказы перестанут принимать в рамках плана Dodge перевести эти модели на электротягу.