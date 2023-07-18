Dodge закроет приём заказов на Charger и Challenger с V8 до конца июля

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Dodge тайно вернул механическую коробку на суперкар Challenger
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Компания Dodge прекратит приём заказов на Charger и Challenger с моторами Hemi до конца июля. Об этом пишет Carscoops со ссылкой на заявление главы компании Тима Кунискиса. Заказы перестанут принимать в рамках плана Dodge перевести эти модели на электротягу.
В будущем Dodge планирует вывести на рынок батарейные альтернативы своим масл-карам. Прототип такого купе уже продемонстрировали. Предположительно, силовая установка электрического Challenger сможет развивать до 670 л.с.
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