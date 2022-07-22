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Покупателям Porsche 911 предложили отделку интерьера как у спорткаров 1960-х

НовостиКирилл МалышевКомменты

Заказчики Porsche 911 теперь могут выбрать для своей машины отделку салона в ретростиле. Доплата составит 11 560 долларов (650 000 рублей), пишет Carbuzz. 

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  • Доступны четыре цветовых решения: чёрный, светло-бежевый, коричневый и коньячный. Кожа сочетается с вставками из ткани и вельвета. В стиле сидений отделаны и дверные карты.
  • Опция доступна для большинства версий Porsche 911. Для других моделей её вряд ли предложат. Остальные Porsche не имеют такой долгой истории, и на них отделка в стиле 1960-х годов будет смотреться неорганично.
  • В стоимость опции входит только нестандартная отделка. Ещё 1150 долларов будут стоить кресла с электрорегулировками по 18 направлениям. В 1540 долларов обойдётся расширенная кожаная отделка панели приборов.

С осени прошлого года для Porsche 911, 718 Cayman и 718 Boxster доступны сиденья, напечатанные на 3D-принтере. Исходно такие «ковши» предлагались в виде послезаводского дооснащения, но с начала 2022-го их ставят на заводе.

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