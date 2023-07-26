Дизайнер GM показал, как мог бы выглядеть новый Camaro

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В Mopar попрощались с Dodge Charger и Challenger лимитированными спецверсиями
Дизайнер General Motors Брайан Мальчевски, отвечавший за облик большинства актуальных моделей концерна, выложил в Инстаграме* эскиз несуществующего спортивного купе Chevrolet, отчасти напоминающего Camaro. «Забавный скетч 2018 года… Интересно, для чего он предназначался», — гласит сопровождающая публикацию подпись.
Нынешним летом Chevrolet уже представил одну спецверсию Camaro, стилизованную под гоночную машину для «24 часов Ле-Мана». Она получила тематическую графику, спойлер как у «боевого» Camaro для NASCAR Cup и стандартный 659-сильный двигатель V8. Таких автомобилей построят только 56 штук эксклюзивно для США.
(*сервис, запрещённый на территории РФ)
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