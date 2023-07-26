Дизайнер GM показал, как мог бы выглядеть новый Camaro

Мальчевски среди прочего является и автором Chevrolet Camaro нынешнего, шестого поколения, которое встало на конвейер в 2015 году. Таким образом, тремя годами позже он уже мог работать над его наследником. Судя по наброску, купе могло получить гораздо более агрессивную внешность с множеством острых граней и вентиляционных отверстий, длинный капот, смещённую к задней оси компактную пассажирскую капсулу и очень короткий задний свес.

Реализовать эту задумку уже не получится: General Motors подтвердил, что производство Camaro нынешнего поколения завершится в январе 2024 года. Напоследок выпустят коллекционное издание с особым декором и дополнительными аэродинамическими элементами. Полноценного наследника купе не получит, однако его название в будущем могут присвоить принципиально иной, полностью электрической модели.

Нынешним летом Chevrolet уже представил одну спецверсию Camaro, стилизованную под гоночную машину для «24 часов Ле-Мана». Она получила тематическую графику, спойлер как у «боевого» Camaro для NASCAR Cup и стандартный 659-сильный двигатель V8. Таких автомобилей построят только 56 штук эксклюзивно для США.

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