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Дизайн новой Honda Accord рассекретили на патентах

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Honda готовит к выходу седан Accord нового поколения, и уже известно, как он будет выглядеть. Издание Motor1 публикует изображения будущей новинки, просочившиеся из бразильского патентного ведомства. Судя по ним, четырёхдверка получит совершенно новую внешность в том же стиле, что и последние модели Honda.

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  • На изображениях можно увидеть, к примеру, новую головную оптику и решётку радиатора в стиле Honda Civic. Седан получит плоский капот и динамичный силуэт в стиле фастбек, иные задние фонари с развитой светотехникой и лаконичные бамперы.
  • Издание утверждает, что детали этих изображений согласуются с внешностью тестовых прототипов Honda Accord, фотографии которых публиковались ранее.
  • Как изменится моторная гамма седана, пока неизвестно. На рынке США Honda Accord комплектуется, к примеру, двумя турбомоторами на 1,5 и 2,0 литра с отдачей 192 и 252 л.с., а также гибридной установкой на базе двухлитрового «атмосферника» — она развивает 212 л.с.

Последней новинкой Honda стал кроссовер CR-V нового поколения, который также получил полуторалитровую «турбочетвёрку» и гибридный привод. Вероятнее всего, Accord будет представлен следующим: это означает, что официальный дебют седана состоится в конце нынешнего года или начале 2023-го.

Хотели бы возвращения в Россию Honda Accord?

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