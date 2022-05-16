Депутаты предложили перевозить некоторых детей-инвалидов без специальных кресел и бустеров

Так, при церебральном параличе ребёнка по медицинским показаниям разрешается перевозить в лежачем положении, а детей с аутизмом нельзя пристёгивать ремнём безопасности. Действующие ПДД и КоАП рассчитаны на здоровых пассажиров и не учитывают подобного рода особенности. Автоинспектор может войти в положение родителей или же оштрафовать их согласно закону.