Запрет на заменители детских кресел закрепили в ПДД

В российских Правилах дорожного движения появился официальный запрет на заменители детских кресел. Постановление правительства, вносящее соответствующие изменения в ПДД, подписано премьером Михаилом Мишустиным.
- Пункт ПДД 1.2, описывающий основные термины и понятия правил, дополнен новым абзацем, который содержит определение детской удерживающей системы (она же детское кресло). Под ней теперь официально понимается конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспорте.
- Отдельно оговорено, что детскими удерживающими системами не являются адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, а также лямки, гибкие элементы с пряжками и другие аналогичные предметы.
- Таким образом, вероятнее всего, использование заменителей исходя из поправок будет приравнено инспектором ГИБДД к перевозке детей без кресла. Это нарушение, согласно части 3 статьи 12.23 КоАП, карается штрафом в три тысячи рублей для водителя, а должностных и юридических лиц накажут на 25 и 100 тысяч рублей соответственно. При этом в Госдуме уже обсуждается увеличение штрафа до диапазона от 5 до 200 тысяч.
Этим же постановлением правительства уточняется порядок пропуска спецтранспорта, движущегося с проблесковыми маячками и сиренами. Водителям в этом случае предписывается, в частности, перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину. Спецтранспорт запрещено обгонять, а в некоторых случаях и опережать.
У вас в автомобиле есть детское кресло?
Ещё и не одно
Прекрасно обхожусь без них
Мне и сажать-то туда некого
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