Запрет на заменители детских кресел закрепили в ПДД

Пункт ПДД 1.2, описывающий основные термины и понятия правил, дополнен новым абзацем, который содержит определение детской удерживающей системы (она же детское кресло). Под ней теперь официально понимается конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспорте.

Отдельно оговорено, что детскими удерживающими системами не являются адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, а также лямки, гибкие элементы с пряжками и другие аналогичные предметы.

Таким образом, вероятнее всего, использование заменителей исходя из поправок будет приравнено инспектором ГИБДД к перевозке детей без кресла.

Это нарушение, согласно

части 3 статьи 12.23 КоАП, карается штрафом в три тысячи рублей для водителя, а должностных и юридических лиц накажут на 25 и 100 тысяч рублей соответственно. При этом в Госдуме уже обсуждается увеличение штрафа до диапазона от 5 до 200 тысяч.