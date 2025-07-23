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Запрет на заменители детских кресел закрепили в ПДД

Использование различных фиксаторов и накладок теперь будет караться штрафом
Новости
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В российских Правилах дорожного движения появился официальный запрет на заменители детских кресел. Постановление правительства, вносящее соответствующие изменения в ПДД, подписано премьером Михаилом Мишустиным.

  • Пункт ПДД 1.2, описывающий основные термины и понятия правил, дополнен новым абзацем, который содержит определение детской удерживающей системы (она же детское кресло). Под ней теперь официально понимается конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспорте.
  • Отдельно оговорено, что детскими удерживающими системами не являются адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, а также лямки, гибкие элементы с пряжками и другие аналогичные предметы.
  • Таким образом, вероятнее всего, использование заменителей исходя из поправок будет приравнено инспектором ГИБДД к перевозке детей без кресла. Это нарушение, согласно части 3 статьи 12.23 КоАП, карается штрафом в три тысячи рублей для водителя, а должностных и юридических лиц накажут на 25 и 100 тысяч рублей соответственно. При этом в Госдуме уже обсуждается увеличение штрафа до диапазона от 5 до 200 тысяч.

Этим же постановлением правительства уточняется порядок пропуска спецтранспорта, движущегося с проблесковыми маячками и сиренами. Водителям в этом случае предписывается, в частности, перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину. Спецтранспорт запрещено обгонять, а в некоторых случаях и опережать.

У вас в автомобиле есть детское кресло?

Ещё и не одно
Прекрасно обхожусь без них
Мне и сажать-то туда некого

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Фото на обложке: senivpetro/Freepik

#Законы и штрафы#Правила дорожного движения
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Комментарии
Комментарии5
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23 июля 2025
Съехал на обочину я нарушу правила . Меня оштрафуют?
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5 августа 2025
сергей к, а как же! ты же основной спонсор сво!
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25 июля 2025
Раньше не было ни каких кресел и что
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2
28 июля 2025
На грузовом авто возили работяг на работу и с работы ну и что ремней то не было
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1 сентября 2025
нигде не пишут, но в МРЭО висит разъяснение что бустер является допустимым, но только если есть у него хвостик крепления ремня (верхней части, за плечом ребенка)
имейте ввиду
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