Дептранс Москвы отсудил у водителей 49 миллионов рублей за ДТП с трамваями

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Столичный департамент транспорта сообщил, что с начала 2023 года суды вынесли 57 решений в пользу метро. Общая сумма возмещений с автомобилистов за задержки трамваем составила 49 миллионов рублей.
В 2022 году метрополитен выиграл все суды против водителей, из-за которых задерживалось движение трамваев. Всего было подано 125 заявлений, а общая сумма компенсации составила 28 миллионов рублей.
Фото на обложке: дептранс Москвы
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