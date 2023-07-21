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Дептранс Москвы отсудил у водителей 49 миллионов рублей за ДТП с трамваями

НовостиАлександр ШохиновКомменты

Столичный департамент транспорта сообщил, что с начала 2023 года суды вынесли 57 решений в пользу метро. Общая сумма возмещений с автомобилистов за задержки трамваем составила 49 миллионов рублей.

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  • В ведомстве пояснили, что юристы московского метрополитена обращаются в суд за взысканием во всех случаях, когда из-за личного транспорта городскому придётся простаивать. В частности, если машина застрянет на трамвайных путях, в случае ДТП, в том числе с вагоном, а также если она повредит контактную сеть.
  • «Сумма убытков определяется с учётом количества отменённых рейсов, времени задержки и числа пассажиров, которые не смогли совершить поездки», — подчеркнули в дептрансе.
  • Также сообщается, что для снижения аварийности с этим видом транспорта в городе проводится работа по обособлению трамвайных путей. Так, на 18 московских улицах рельсы физически отделили от проезжей части. Сегодня эта цифра составляет 70%, но в перспективе её планируется увеличить до 80%.

В 2022 году метрополитен выиграл все суды против водителей, из-за которых задерживалось движение трамваев. Всего было подано 125 заявлений, а общая сумма компенсации составила 28 миллионов рублей.

Становились виновником задержек трамваев?

Фото на обложке: дептранс Москвы

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