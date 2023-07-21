Дептранс Москвы отсудил у водителей 49 миллионов рублей за ДТП с трамваями

«Сумма убытков определяется с учётом количества отменённых рейсов, времени задержки и числа пассажиров, которые не смогли совершить поездки», — подчеркнули в дептрансе.

Также сообщается, что для снижения аварийности с этим видом транспорта в городе проводится работа по обособлению трамвайных путей. Так, на 18 московских улицах рельсы физически отделили от проезжей части. Сегодня эта цифра составляет 70%, но в перспективе её планируется увеличить до 80%.

В 2022 году метрополитен выиграл все суды против водителей, из-за которых задерживалось движение трамваев. Всего было подано 125 заявлений, а общая сумма компенсации составила 28 миллионов рублей.