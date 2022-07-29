Новый Daewoo Matiz, выпущенный 8 лет назад, продают на Авто.ру

Одометр отсчитал всего 49 километров. В описании к объявлению говорится, что машина покупалась «для себя», но не указана причина, по которой она осталась невостребованной. Отчёт по

VIN

-коду подтверждает наличие всего одного владельца, однако на него

Matiz

зарегистрировали только в январе.