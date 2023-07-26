1850-сильный датский гиперкар Zenvo представят 18 августа

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Компания Zenvo из Дании, известная своими малотиражными суперкарами, анонсировала новую модель Aurora. Она получит 1850-сильную гибридную установку, сердцем которой станет новейший V12 объёмом 6,6 литра. Премьера гиперкара состоится 18 августа.
Последней новинкой от Zenvo стало купе TSR-GT, представленное в ноябре. Оно оснащается восьмицилиндровым мотором на 5,8 литра, развивающим 1379 л.с. и может разгоняться до предельных 424 км/ч.
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