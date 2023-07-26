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1850-сильный датский гиперкар Zenvo представят 18 августа

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Zenvo из Дании, известная своими малотиражными суперкарами, анонсировала новую модель Aurora. Она получит 1850-сильную гибридную установку, сердцем которой станет новейший V12 объёмом 6,6 литра. Премьера гиперкара состоится 18 августа.

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  • Пока Zenvo опубликовала только несколько изображений нового ДВС, который разрабатывает совместно с фирмой Mahle. Ожидается, что алюминиевый V12 с некоторыми деталями из углепластиков и четырьмя турбинами сможет развивать 1250 л.с. и раскручиваться до 9800 об/мин. Судя по фото, двигатель назвали «Мьёльнир» — согласно скандинавской мифологии, это имя носил боевой молот бога грома Тора.
  • В Zenvo рассчитывают, что новый силовой агрегат будет удовлетворять всем актуальным и будущим экостандартам Евросоюза. Кроме того, V12 разрабатывается как модульная платформа: позже на его базе компания сможет создать восьми- и даже шестицилиндровые двигатели. Наконец, фирма не исключает возможности продажи новых моторов сторонним производителям.
  • При этом каким именно окажется гиперкар Aurora, пока не уточняется.

Последней новинкой от Zenvo стало купе TSR-GT, представленное в ноябре. Оно оснащается восьмицилиндровым мотором на 5,8 литра, развивающим 1379 л.с. и может разгоняться до предельных 424 км/ч.

Нужен этому миру ещё один гиперкар?

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