Журнальный столик из двигателя Ferrari продают за 550 тысяч рублей

Двигатель

Ferrari

F

105

V

8 имеет рабочий объём 2927 кубических сантиметров, угол развала 90 градусов и по четыре клапана на цилиндр. Он разработан маркой из Маранелло, но на её модели никогда не устанавливался. Им оснащалась