Журнальный столик из двигателя Ferrari продают за 550 тысяч рублей

На портале Bring a Trailer идут торги за кастомный журнальный столик, сделанный из двигателя Ferrari V8 F105. За три дня до окончания аукциона ставка достигла 6000 долларов, что эквивалентно 550 тысячам рублей по текущему курсу.
- Блок цилиндров и корпус коробки передач окрашены в фирменный для Ferrari алый цвет. С ними контрастируют отдельные элементы чёрного цвета. Крышки обеих половин блока цилиндров украшены логотипами и названием бренда.
- Через стеклянную столешницу размерами 109 на 71 сантиметр проходят восемь хромированных патрубков. Для удобства перестановки столик снабдили тремя колёсиками.
- Двигатель Ferrari F105 V8 имеет рабочий объём 2927 кубических сантиметров, угол развала 90 градусов и по четыре клапана на цилиндр. Он разработан маркой из Маранелло, но на её модели никогда не устанавливался. Им оснащалась Lancia Thema 8–32.
- Итальянский бизнес-седан с 215-сильной «восьмёркой» набирал первую сотню за 6,8 секунды. Максимальная скорость достигала 240 км/ч. Через 5-ступенчатую «механику» двигатель приводил передние колёса. Одна из построенных Lancia Thema 8–32 была во владении Энцо Феррари.
В начале года с аукциона за 23 тысячи евро был продан журнальный столик из мотора от Ferrari 360 Modena. При объёме 3,6 литра двигатель выдавал 400 л.с.
Адекватная цена, как считаете?
Да, это же частичка Ferrari
Нет, это же простой стол
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