Журнальный столик из мотора от Ferrari 360 Modena оценили в 25 тысяч евро

Дата выпуска двигателя не уточняется. Помимо традиционных для Ferrari ярко-красных клапанных крышек и полированных выпускных коллекторов мотор располагает также шкивами валов, катушками и форсунками. Таким образом, вероятнее всего, в конструкции стола использован полноценный итальянский V8, когда-то бывший рабочим.

Ferrari выпускала суперкары серии 360 в период с 1999 по 2004 год. На вариант Modena устанавливался V8 объёмом 3,6 литра, развивавший 400 л.с. и разгонявший купе до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Необычный журнальный столик выпущен компанией Gervadino Design, которая специализируется на подобных продуктах. Он имеет внешние размеры 140х140 сантиметров, толщина стеклянной столешницы — 15 миллиметров.

В середине декабря на одном из аукционов стол, также сделанный из двигателя Ferrari, ушёл на аукционе за сумму вчетверо больше ожидаемой. Базирующийся на редком V12 Colombo предмет меблировки купили за 246 тысяч долларов, хотя аукционисты не рассчитывали выручить за него больше 60 тысяч.