Журнальный столик из редкого мотора Ferrari оценили в стоимость самой Ferrari

Издание после анализа фотографий пришло к выводу, что в конструкции стола использована редкая версия фирменного V12 Colombo, которая устанавливалась на купе Ferrari 365

GTC/4. Этот

автомобиль в Маранелло выпускали только два года, с 1971 по 1972. На нём применялась особая модификация 4,4-литрового V12 с собственной конструкцией впуска на базе карбюраторов Weber. В качестве доказательства своей гипотезы издание приводит это обстоятельство, а также характерные очертания масляного поддона.