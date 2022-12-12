Журнальный столик из редкого мотора Ferrari оценили в стоимость самой Ferrari

На аукционе RM Sotheby’s в минувший уик-энд во Флориде с молотка ушёл журнальный столик, сделанный из 12-цилиндрового мотора Ferrari. При ожидаемой ценовой вилке 30–60 тысяч долларов за предмет мебели заплатили 246 тысяч долларов — это почти идентично стоимости новой Ferrari Roma в США. По версии издания The Drive, базой для столика стал очень редкий V12 начала 1970-х.
- Аукционный дом описывает необычный предмет меблировки достаточно скупо. Сообщается, что корпус двигателя хромирован, внутренностей у него нет, а опорами для стеклянной поверхности стола служат продолжения выпускных труб, при этом высоту поверхности можно регулировать.
- Издание после анализа фотографий пришло к выводу, что в конструкции стола использована редкая версия фирменного V12 Colombo, которая устанавливалась на купе Ferrari 365 GTC/4. Этот автомобиль в Маранелло выпускали только два года, с 1971 по 1972. На нём применялась особая модификация 4,4-литрового V12 с собственной конструкцией впуска на базе карбюраторов Weber. В качестве доказательства своей гипотезы издание приводит это обстоятельство, а также характерные очертания масляного поддона.
На аукционах время от времени появляются и полноценные двигатели Ferrari. К примеру, на тех же торгах RM Sotheby's продали ни разу не использовавшийся мотор от суперкара Enzo: за шестилитровый V12, который никогда не доставали из коробки, выложили 450 тысяч долларов.
Хотели бы себе такой столик?
Спасибо, у меня уже есть
Мне, пожалуйста, что-нибудь попроще — из «Жигулей», например
Нет, это очень неудобно
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