Dacia Sandero станет дешёвым электрокаром в 2027 году

Новое поколение хэтчбека Dacia Sandero выйдет в 2027 или 2028 году и будет полностью электрическим. Об этом пишет британское издание Autocar со ссылкой на гендиректора румынской марки Дени Ле Вота. При этом существует вероятность, что в семействе сохранят и вариант с ДВС, но в виде гибрида — по аналогии с Jogger.