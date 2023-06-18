Dacia Sandero станет дешёвым электрокаром в 2027 году

- Дени Ле Вот говорит, что Dacia постарается максимально
удержать цену электрического Sandero, чтобы тот оставался одним из лидеров
своего сегмента на европейском рынке. Ради этого разработчики готовы отказаться
и от системы быстрой зарядки, и от большой батареи. В качестве примера он
привёл тот же Spring, большинство владельцев которого в день проезжает только
16 километров при запасе хода в 225 километров, обеспечиваемых блоком
аккумуляторов на 26,8 киловатт-часа. Ле Вот заявил, что, случись создавать
Spring заново, он уменьшил бы его батарею вдвое.
- Также рассматривается возможность удешевления следующего
Sandero за счёт состава батареи. Соответствующие исследования уже ведутся: изучается
вариант использования аккумуляторов на основе натрия. Ле Вот отметил, что они
запасают не так много энергии и к тому же тяжелы, зато доступны.
- По словам директора по продажам и маркетингу Dacia Ксавье
Мартине, для марки очень важно присутствие в B-сегменте, хотя в ближайшие три
года она собирается выпустить три новинки класса C. В их число войдёт
4,6-метровый вседорожник Bigster.
- Главный дизайнер Дэвид Дюран намекнул, что будущий Sandero
станет заметно отличаться от нынешнего автомобиля, позаимствовав часть решений
у Bigster. Ещё одним стилистическим донором может выступить концепт Manifesto, представленный
прошлой осенью. Помимо прочего модель может получить увеличенный дорожный
просвет.
- Ле Вот также рассказал, что Sandero четвёртого поколения
продержится на рынке до 2034 или 2035 года. Учитывая, что в Европе
использование автомобилей с ДВС запретят только к середине следующего
десятилетия, модель имеет шанс на сохранение топливной модификации, которую
станут продавать параллельно с электрической.
О намерении превратить Dacia Sandero в электромобиль Дени Ле
Вот говорил ещё в октябре 2022 года на Парижском автосалоне. Тогда же
сообщалось, что по соображениям экономии марка воспользуется наработками других
компаний, входящих в группу Renault.