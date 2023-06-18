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Dacia Sandero станет дешёвым электрокаром в 2027 году

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Александр Орехов

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Новое поколение хэтчбека Dacia Sandero выйдет в 2027 или 2028 году и будет полностью электрическим. Об этом пишет британское издание Autocar со ссылкой на гендиректора румынской марки Дени Ле Вота. При этом существует вероятность, что в семействе сохранят и вариант с ДВС, но в виде гибрида — по аналогии с Jogger.

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  • Для Dacia следующий Sandero станет первой «взрослой» батарейной моделью: сейчас в её активе присутствует только субкомпактный кросс-хэтч Spring, который имеет менее четырёх метров в длину и представляет собой слегка переработанный китайский Renault City K-ZE. Начиная с 2024 года, когда выйдет новый Duster, все автомобили бренда будут базироваться на платформе CMF-B либо её электрифицированной версии CMF-BEV. Это означает, что Sandero фактически станет более доступной альтернативой Renault 5.
  • Дени Ле Вот говорит, что Dacia постарается максимально удержать цену электрического Sandero, чтобы тот оставался одним из лидеров своего сегмента на европейском рынке. Ради этого разработчики готовы отказаться и от системы быстрой зарядки, и от большой батареи. В качестве примера он привёл тот же Spring, большинство владельцев которого в день проезжает только 16 километров при запасе хода в 225 километров, обеспечиваемых блоком аккумуляторов на 26,8 киловатт-часа. Ле Вот заявил, что, случись создавать Spring заново, он уменьшил бы его батарею вдвое.
  • Также рассматривается возможность удешевления следующего Sandero за счёт состава батареи. Соответствующие исследования уже ведутся: изучается вариант использования аккумуляторов на основе натрия. Ле Вот отметил, что они запасают не так много энергии и к тому же тяжелы, зато доступны.
  • По словам директора по продажам и маркетингу Dacia Ксавье Мартине, для марки очень важно присутствие в B-сегменте, хотя в ближайшие три года она собирается выпустить три новинки класса C. В их число войдёт 4,6-метровый вседорожник Bigster.
  • Главный дизайнер Дэвид Дюран намекнул, что будущий Sandero станет заметно отличаться от нынешнего автомобиля, позаимствовав часть решений у Bigster. Ещё одним стилистическим донором может выступить концепт Manifesto, представленный прошлой осенью. Помимо прочего модель может получить увеличенный дорожный просвет.
  • Ле Вот также рассказал, что Sandero четвёртого поколения продержится на рынке до 2034 или 2035 года. Учитывая, что в Европе использование автомобилей с ДВС запретят только к середине следующего десятилетия, модель имеет шанс на сохранение топливной модификации, которую станут продавать параллельно с электрической.

О намерении превратить Dacia Sandero в электромобиль Дени Ле Вот говорил ещё в октябре 2022 года на Парижском автосалоне. Тогда же сообщалось, что по соображениям экономии марка воспользуется наработками других компаний, входящих в группу Renault.

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