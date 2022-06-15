Оставить коммент

Работникам завода Dacia предложили по 27 тысяч долларов за увольнение

Dacia изменила логотип и обновила весь модельный ряд в Европе

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Dacia объявила о завершении работ по применению «новой идентичности» — проявляется она главным образом в новом фирменном логотипе. После модернизации фирменного стиля для документов и оформления дилерских сетей был доработан и модельный ряд: изменения реализованы сразу на всех имеющихся у Dacia моделях. К заказу они будут доступны уже 16 июня, а поставки Dacia с новым логотипом стартуют в четвёртом квартале.

Читайте нас в Дзене!
1/8
  • Новое лого компания именует Dacia Link: символически сплетённые литеры D и C появились на доработанных радиаторных решётках автомобилей, а также на ступицах колёс. Символика, по замыслу её создателей, должна визуализировать простоту и надёжность.
  • Для интерьера также придумали новый логотип: рулевое колесо теперь украшает компактная надпись Dacia, выполненная современным шрифтом. Она же применяется на крышках багажников.
  • Параллельно Dacia пополнила палитру оттенков кузова новым цветом под названием Lichen Khaki: зеленоватый оттенок должен вызывать ассоциации с лесными мхами и подчёркивать связь бренда с природой. Дополнительно эта связь будет акцентирована в ближайшие годы постепенным отказом Dacia от хромированных материалов в отделке и натуральной кожи в обшивке салонов. Кроме того, особый цвет Monolith Grey предлагается теперь для окраски рейлингов, корпусов зеркал и прочих внешних элементов.
  • Dacia объявила, что уже в 2023 году станет первым брендом Renault Group, который принудительно ограничит максимальную скорость всех своих автомобилей отметкой 180 км/ч.

Ещё в 2019 году о том же самом оповестила компания Volvo. Тогда производитель мотивировал введение ограничения в 180 км/ч тем, что на более высоких скоростях ассистирующая электроника уже не способна снизить тяжесть аварий.

Как считаете, диапазона до 180 км/ч будет достаточно?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании