Dacia изменила логотип и обновила весь модельный ряд в Европе

Параллельно Dacia пополнила палитру оттенков кузова

новым цветом под названием Lichen Khaki: зеленоватый оттенок должен вызывать ассоциации с лесными мхами и подчёркивать связь бренда с природой. Дополнительно эта связь будет акцентирована в ближайшие годы постепенным отказом Dacia от хромированных материалов в отделке и натуральной кожи в обшивке салонов. Кроме того, особый цвет

Monolith Grey

предлагается теперь для окраски рейлингов, корпусов зеркал и прочих внешних элементов.