Dacia изменила логотип и обновила весь модельный ряд в Европе

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Компания Dacia не отказывается от выпуска электромобилей, но спешить не будет
Работникам завода Dacia предложили по 27 тысяч долларов за увольнение
Компания Dacia объявила о завершении работ по применению «новой идентичности» — проявляется она главным образом в новом фирменном логотипе. После модернизации фирменного стиля для документов и оформления дилерских сетей был доработан и модельный ряд: изменения реализованы сразу на всех имеющихся у Dacia моделях. К заказу они будут доступны уже 16 июня, а поставки Dacia с новым логотипом стартуют в четвёртом квартале.
Ещё в 2019 году о том же самом оповестила компания Volvo. Тогда производитель мотивировал введение ограничения в 180 км/ч тем, что на более высоких скоростях ассистирующая электроника уже не способна снизить тяжесть аварий.