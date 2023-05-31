Опубликованы фото итальянского электрокара Aehra, созданного шеф-дизайнером Lamborghini

Тизеры не дают общего представления об облике седана, хотя понятно, что обводы его кузова окажутся очень плавными. На одном из фото можно увидеть итальянский флаг на задней стойке, на другом — «двухэтажный» пилон для камеры заднего вида и фрагмент головной оптики.

Электрокар дебютирует как концепт, серийная версия появится только в 2026 году. Однако, как заявил Филиппо Перини, уже концепт даст ясное представление об облике конвейерной Aehra — обе версии электрокара будут выглядеть практически идентично.

Вероятнее всего, обе модели стартапа разделят и платформу, и силовые агрегаты. Соответственно, седан тоже может получить три электромотора совокупной отдачей 800 л.с. и запас хода 800 километров.

Первой моделью Aehra стал большой вседорожник с необычным дизайном и распашными «ламбодверями». Его производство должно стартовать в 2025 году, а поставлять свои электрокары итальянцы планируют как в Европу, так и в США, Китай и на Ближний Восток.