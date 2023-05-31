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Rolls-Royce показал Cullinan Blue Shadow с титановой статуэткой «Дух экстаза» и ультрароскошным салоном

Опубликованы фото итальянского электрокара Aehra, созданного шеф-дизайнером Lamborghini

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Дмитрий Елизаров

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Молодая компания Aehra из Милана, ставшая известной благодаря показанному зимой суперкроссоверу, опубликовала изображения второй модели. Безымянный пока электрокар должен стать конкурентом Porsche Taycan, а внешность новинки разработана под руководством Филиппо Перини — в прошлом главного дизайнера Lamborghini. Премьера седана состоится 16 июня.

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  • Тизеры не дают общего представления об облике седана, хотя понятно, что обводы его кузова окажутся очень плавными. На одном из фото можно увидеть итальянский флаг на задней стойке, на другом — «двухэтажный» пилон для камеры заднего вида и фрагмент головной оптики.
  • Электрокар дебютирует как концепт, серийная версия появится только в 2026 году. Однако, как заявил Филиппо Перини, уже концепт даст ясное представление об облике конвейерной Aehra — обе версии электрокара будут выглядеть практически идентично.
  • Вероятнее всего, обе модели стартапа разделят и платформу, и силовые агрегаты. Соответственно, седан тоже может получить три электромотора совокупной отдачей 800 л.с. и запас хода 800 километров.

Первой моделью Aehra стал большой вседорожник с необычным дизайном и распашными «ламбодверями». Его производство должно стартовать в 2025 году, а поставлять свои электрокары итальянцы планируют как в Европу, так и в США, Китай и на Ближний Восток.

Как считаете, удастся стартапу выбиться в производители?

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