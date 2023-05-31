Опубликованы фото итальянского электрокара Aehra, созданного шеф-дизайнером Lamborghini

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Суперкроссовер для итальянской Aehra разработает экс-инженер Ferrari и Lotus
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Молодая компания Aehra из Милана, ставшая известной благодаря показанному зимой суперкроссоверу, опубликовала изображения второй модели. Безымянный пока электрокар должен стать конкурентом Porsche Taycan, а внешность новинки разработана под руководством Филиппо Перини — в прошлом главного дизайнера Lamborghini. Премьера седана состоится 16 июня.
Первой моделью Aehra стал большой вседорожник с необычным дизайном и распашными «ламбодверями». Его производство должно стартовать в 2025 году, а поставлять свои электрокары итальянцы планируют как в Европу, так и в США, Китай и на Ближний Восток.
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