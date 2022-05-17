Объём предложений вырос, а рост цен замедлился: что происходит на вторичном авторынке России
Дмитрий СавостьянчикКомменты
Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений и количество новых и снятых с продажи предложений.
Как считали
В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с мая 2021 года по апрель 2022 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.
Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится тогда, когда объявление снимается со всех площадок.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
В апреле на вторичном авторынке зафиксирован заметный прирост объявлений: машин в продаже оказалось на 8% больше, чем в марте, и на 6% больше, чем в начале года. Ещё сильнее увеличилось количество машин, которые продают собственники, — до 742 тысяч (плюс 9,4%). Объём дилерских объявлений за месяц вырос только на 2%, а их доля в общем объёме рынка снизилась до 21,3%: минус 1,2 п.п. относительно марта и самый низкий показатель за последние 5 месяцев.
Позитивная динамика в апреле зафиксирована в большинстве регионов страны. Одни из лучших показателей — в столичных регионах, где объём предложений за прошедший месяц оказался даже выше, чем в феврале. А в Москве в продаже появилось максимальное количество машин за последние 2 года.
Изменение средней стоимости подержанных автомобилей
За прошедший месяц цены на автомобили почти не изменились: средний прайс по всем классифайдам — меньше 1,1 миллиона рублей, что на 3% больше, чем в марте. При этом у дилеров машины подорожали всего на 0,2%, а собственники подняли цены сильнее — на 5%.
В некоторых регионах аналитики зафиксировали заметные колебания. Например, в Приморском крае дилерские цены растут уже четвёртый месяц подряд: в апреле машины стали на 14% дороже, чем в марте, в марте — плюс 12% к февралю, в феврале — плюс 9% относительно начала года. При этом предложения от собственников в апреле стали чуть доступнее, чем месяцем ранее, — минус 2,3%.
В Ростовской области обратная ситуация: автомобили, которые выставляют на продажу частные лица, растут в цене на протяжении года (в апреле — плюс 23% относительно января и плюс 66% за год), а предложения дилеров в апреле подешевели на 2,3% по сравнению с мартом и на 5,6% по сравнению с в февралём.
Самый дорогой сток машин (среди предложений в крупных регионах) — у дилеров Московской области: по 1,96 миллиона рублей. Частные продавцы с наиболее высокими ценами — тоже в столице, по 1,6 миллиона. В Москве разница цен на машины от собственников и дилеров оказалась минимальной: в автосалонах автомобили дороже всего на 15%.
Чуть дороже миллиона оценивают машины дилеры Волгоградской и Самарской областей, а наиболее доступные предложения от собственников можно найти в Волгоградской и Ленинградской областях — по 780 тысяч в среднем.
Относительно начала года цены на вторичном рынке выросли на 20%. Предложения от частных продавцов подорожали в среднем на 22%, от дилеров — на 16%. За 12 месяцев заметно сократилась разница между средними прайсами автосалонов и собственников: год назад средний чек был на 70% выше, сейчас на 50%.
Важно понимать, что на средней цене сказываются не только колебания цен на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.
Как менялся срок жизни публикации о продаже автомобилей с пробегом
Срок экспозиции машин от собственников в апреле резко сократился: автомобили стали снимать с продажи за 25 дней — на неделю быстрее, чем в марте. Но стоит отметить, что это необязательно говорит о высокой скорости продажи: многие собственники из-за неопределённости на рынке отказываются от планов продавать свой транспорт. Хотя ликвидные машины в условиях дефицита, конечно, очень быстро находят покупателей.
У дилеров автомобили задерживаются дольше чем на полтора месяца — по 48 дней. Во многом сказывается более высокая средняя цена, в том числе за счёт большего количества дорогих машин.
В Санкт-Петербурге и Московской области машины частников «разлетаются» всего за 3 недели — лучший показатель за год. Срок экспозиции дилерских предложений во многих крупных регионах аналогичен среднему по стране. Хотя в Приморском крае он снизился до 36 дней; для сравнения, частники здесь продают за 34 дня.
Несмотря на ускорение продаж машин частниками, доля автомобилей, которые покидают классифайды быстрее чем за месяц, падает. В апреле таких предложений насчитывалось только 42%, хотя год назад они занимали 55–60% рынка, а в первом квартале 2022 года — больше 45%. Вместе с этим растёт доля объявлений, которые остаются на классифайдах по 2 месяца или дольше. Сейчас это каждое третье предложение, они стали встречаться в полтора раза чаще, чем год назад.
Количество новых и выбывших предложений
Впервые за 12 месяцев частники разместили на классифайдах больше машин, чем сняли с продажи, — на 12%. Дилеры в апреле дали на 23% больше объявлений (впервые за 5 месяцев), чем сняли. Но надеяться на оживление рынка пока не стоит: резко сократившееся количество выбывших предложений (в апреле — на треть меньше, чем год назад) говорит не о профиците машин, а о дефиците спроса. Количество новых предложений за год снизилось на 19%, однако оказалось чуть выше, чем в марте (плюс 3,5%).
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий