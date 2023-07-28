Электрический Citroen дешевле 25 000 евро: первое фото

На первом изображении можно различить лишь силуэт самого электрокара и форму ходовых огней. Угловатые очертания оптики напоминают светотехнику недавнего концепта Citroen Oli: несмотря на то, что он был пикапом, не исключено, для бюджетного C 3 у прототипа позаимствуют некоторые дизайнерские решения. При этом, судя по силуэту, электрокар окажется ближе к кроссоверам, нежели к хэтчбекам.

Предполагается, что для Citroen C 3 предложат два варианта двигателей на 82 и 109 л.с., а также две батареи, 40- и 50-киловаттную. Запас хода самой дальнобойной версии электрокара составит 300 километров. В будущем Citroen C 3 получит как исполнение с малообъёмным бензиновым мотором, так и гибридную модификацию.

Продажи Citroen C3 в электрической версии должны стартовать в первом квартале 2024 года. Примерно в это же время свои бюджетные электромобили в том же ценовом диапазоне выведут ещё как минимум два бренда. Renault планирует запустить хэтчбек 5, а Volkswagen — пятидверку ID.2.