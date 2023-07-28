Электрический Citroen дешевле 25 000 евро: первое фото

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Компания Citroen опубликовала первое изображение электромобиля eC3 для европейского рынка: ожидается, что он будет стоить менее 25 тысяч евро. Компания уже выпускает модель с таким названием в Индии, но европейский C3, судя по тизеру, окажется совсем иным. Полноценный дебют электрокара должен состояться в октябре.
Продажи Citroen C3 в электрической версии должны стартовать в первом квартале 2024 года. Примерно в это же время свои бюджетные электромобили в том же ценовом диапазоне выведут ещё как минимум два бренда. Renault планирует запустить хэтчбек 5, а Volkswagen — пятидверку ID.2.
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