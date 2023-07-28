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Электрический Citroen дешевле 25 000 евро: первое фото

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Citroen опубликовала первое изображение электромобиля eC3 для европейского рынка: ожидается, что он будет стоить менее 25 тысяч евро. Компания уже выпускает модель с таким названием в Индии, но европейский C3, судя по тизеру, окажется совсем иным. Полноценный дебют электрокара должен состояться в октябре.

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  • На первом изображении можно различить лишь силуэт самого электрокара и форму ходовых огней. Угловатые очертания оптики напоминают светотехнику недавнего концепта Citroen Oli: несмотря на то, что он был пикапом, не исключено, для бюджетного C3 у прототипа позаимствуют некоторые дизайнерские решения. При этом, судя по силуэту, электрокар окажется ближе к кроссоверам, нежели к хэтчбекам.
  • Предполагается, что для Citroen C3 предложат два варианта двигателей на 82 и 109 л.с., а также две батареи, 40- и 50-киловаттную. Запас хода самой дальнобойной версии электрокара составит 300 километров. В будущем Citroen C3 получит как исполнение с малообъёмным бензиновым мотором, так и гибридную модификацию.

Продажи Citroen C3 в электрической версии должны стартовать в первом квартале 2024 года. Примерно в это же время свои бюджетные электромобили в том же ценовом диапазоне выведут ещё как минимум два бренда. Renault планирует запустить хэтчбек 5, а Volkswagen — пятидверку ID.2.

Дешёвые электрокары сделают батарейный транспорт популярнее?

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