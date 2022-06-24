Оставить коммент

BMW выпустит 600-сильный суперкар за 750 тысяч евро

«Чёрные ящики» автомобилей обяжут сохранять больше информации об аварии

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

Национальная администрация безопасности движения США (NHTSA) предлагает автопроизводителям изменить алгоритм записи параметров в «чёрный ящик». Власти хотят, чтобы их было больше, а период записи стал длиннее, пишет Carscoops.

Читайте нас в Дзене!
  • Так называемые регистраторы данных о событиях (EDR, Event Data Recorders) появились на подавляющем большинстве моделей к 2014 году. Они сохраняют данные о скорости движения, силе удара, использовании тормозов и ремней безопасности, срабатывании надувных подушек.
  • Сейчас в памяти «чёрного ящика» сохраняется 5-секундный интервал до момента столкновения с частотой две фиксации в секунду. NHTSA предлагает увеличить время до 20 секунд, а частоту — до 10 фиксаций в секунду. Кроме того, возможно увеличение числа фиксируемых параметров.
  • В NHTSA понимают, что автопроизводителям нужно время, чтобы среагировать на новые условия. Поэтому, в случае принятия идеи, первые модели с новым алгоритмом работы появятся на рынке не раньше осени 2023 года.

В начале этого года в США наконец-то были разрешены матричные фары. В стране с 1967 года действовал закон, запрещавший одновременную работу дальнего и ближнего света. А именно эта технология и лежит в основе самых современных автомобильных фар.

Вы знали, что в машинах есть «чёрный ящик»?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании