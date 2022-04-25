Знаки, демонстрирующие число погибших в ДТП, увеличивают число аварий

Дорожные табло, на которых демонстрируется количество погибших в авариях, используются на многих дорогах США и должны мотивировать водителей быть более осторожными. Однако, как пишет издание Sciense, учёные из университетов Торонто и Миннесоты пришли к противоположному выводу. Проведённый ими анализ аварийной статистики показал, что такие сообщения не только не снижают число ДТП, но даже несколько увеличивают.
- По данным издания, подобные сообщения транслируются на придорожных табло как минимум в 28 штатах США, хотя расписание трансляций для каждой точки подбирается индивидуально. К примеру, в часы пик эти сообщения меняются на более актуальные для конкретной дорожной ситуации.
- Для анализа учёные выбрали аварийную статистику штата Техас, в котором установлены более 800 подобных табло. При анализе данных о ДТП учитывались как распределение аварий по дням недели и времени суток, так и более необычные факторы — к примеру, погода в момент аварии или близость дня ДТП к праздничному. Всего было изучено почти 845 тысяч ДТП за несколько лет.
- Учёные пришли к выводу, что в общем и целом использование таких предупреждающих сообщений увеличило число аварий на 1,35%. Связывается это с фактором отвлечения: шокированный сообщением водитель не может вовремя вернуть себе контроль за дорожной ситуацией. Аналитики заявили и о корреляции между количеством аварий и числами на табло: чем выше указанное количество погибших, тем чаще в этом районе происходят ДТП.
- Некоторые члены учёного сообщества отнеслись к этому заявлению скептически, однако аналитики уверенно заявляют о том, что подобный механизм как минимум не делает того, что должен, — не снижает показатели смертности в авариях.
В середине марта самой аварийной трассой Москвы признали МКАД: по данным одной из страховых компаний, именно здесь чаще всего происходят ДТП с полной конструктивной гибелью автомобилей.
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