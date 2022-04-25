Знаки, демонстрирующие число погибших в ДТП, увеличивают число аварий

Для анализа учёные выбрали аварийную статистику штата Техас, в котором установлены более 800 подобных табло. При анализе данных о ДТП учитывались как распределение аварий по дням недели и времени суток, так и более необычные факторы — к примеру, погода в момент аварии или близость дня ДТП к праздничному. Всего было изучено почти 845 тысяч ДТП за несколько лет.