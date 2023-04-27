Почему в водительском удостоверении появляются новые обозначения

На дорогах периодически появляется новая техника: трициклы, квадроциклы, квадрициклы, скутеры, электросамокаты, сигвеи. У каждого ТС свои особенности управления, и если водитель с ними незнаком, он может создать аварийноопасную ситуацию. Поэтому нужно чётко разграничить, какая категория водителей может управлять каждым новым видом транспорта. Значит в водительских удостоверениях периодически будут появляться дополнительные обозначения, а в правилах — новые пункты.

Другой тип отметок относится к водителям со специфическими заболеваниями, из-за которых они могут управлять транспортом при определённых условиях. Это также снижает риск аварийных ситуаций. Например, людям с нарушениями слуха можно садиться за руль только со слуховым аппаратом, а имеющим проблемы со зрением — в очках или линзах.