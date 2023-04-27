Оставить коммент

Детская удерживающая система ISOFIX: что это такое в машине и как с её помощью крепится кресло

Что значит отметка AS в водительском удостоверении

Учебник

Ольга Юдина

Комменты

HA/CF, GCL, APS, MC, ML, MS, AS в правах — что означает каждая из этих отметок и когда их используют? Этот вопрос может появиться как у того, кто получил «права» впервые, так и у опытного автолюбителя, который обменял своё удостоверение. Давайте разберём, что значит AS в водительском удостоверении, какие ещё отметки проставляют в карточке и зачем они нужны. 

Почему в водительском удостоверении появляются новые обозначения

На дорогах периодически появляется новая техника: трициклы, квадроциклы, квадрициклы, скутеры, электросамокаты, сигвеи. У каждого ТС свои особенности управления, и если водитель с ними незнаком, он может создать аварийноопасную ситуацию. Поэтому нужно чётко разграничить, какая категория водителей может управлять каждым новым видом транспорта. Значит в водительских удостоверениях периодически будут появляться дополнительные обозначения, а в правилах — новые пункты.

Другой тип отметок относится к водителям со специфическими заболеваниями, из-за которых они могут управлять транспортом при определённых условиях. Это также снижает риск аварийных ситуаций. Например, людям с нарушениями слуха можно садиться за руль только со слуховым аппаратом, а имеющим проблемы со зрением — в очках или линзах. 

Где в правах ставят особые отметки

Первые дополнительные отметки появились в водительских удостоверениях образца 1995 года — для этого им отводилось одно поле в конце документа.

Фото: Журнал Авто.ру

В 2011 форма изменилась: добавили новые категории, а 12 пункт отвели под особые отметки.

Фото: Armenia The World

Фото: avtoran.ru

В 2014 году добавилось ещё несколько категорий, а в 2020 году название документа стали писать на трёх языках и изменили дизайн. На сегодня водительское удостоверение выглядит следующим образом.

Фото: Журнал Авто.ру

Дополнительные отметки ставят с обратной стороны удостоверения в графах 12 и 14.

Фото: Журнал Авто.ру

Графа 12 выделена под сведения об ограничениях прав на вождение ТС применительно к категории, в которой проставлена отметкаПод категориями есть ещё графа 14 — любое обозначение в ней распространяется на все виды транспорта.

Какие отметки ставят в правах в 2023 году

Вот что означают буквы применительно к типам ТС:

  • АТ (automatic transmission — автоматическая трансмиссия) — можно ездить только на машине с двумя педалями. Отметка может стоять в двух случаях: если водитель не проходил обучение на «механике» или у него имеются отклонения, перечисленные в разделе 2 постановления 1604 от 29.12.14 г. — отсутствует, деформирована или не функционирует одна из частей тела.
  • AS (automotive steering — рулевое управление автомобильного типа) — разрешено управление квадрициклами и трициклами с круглым рулём и обычной автомобильной посадкой. Отметка ставится напротив категории B1.
  • MS (motorcycle steering — рулевое управление мотоциклетного типа) — обозначает, что разрешено управление квадрициклами и трициклами с мотоциклетным рулём и посадкой. Пометка ставится напротив категории B1.

Напомним, B1 — категория прав для езды на трициклах и квадрициклах, её редко открывают отдельно. Обычно категория открывается автоматически: после обучения на категорию A ставят отметку MS, а после обучения на категорию B — AS. Подробно о категории В1 можно почитать в отдельной статье Журнала Авто.ру.

Фото: Журнал Авто.ру

Есть ограничения, связанные с состоянием здоровья водителя. Заболевания, при которых ставится отметка, можно посмотреть в разделе 1 постановления 1604 от 29.12.14 г. Сами эти отметки могут быть вот такими:

  • ML — запрещено управление ТС, которые относятся к категории М (мопедами и лёгкими квадроциклами).
  • MC — можно садиться за руль только на автомобили с ручным управлением. Ручное управление — это не механическая коробка передач, а дополнительное оборудование в машине, которое может заменить педали — функции газа, тормоза и при необходимости сцепления выносят на рулевую колонку. Пример реализации ручного управления можно посмотреть в видео.
  • APS — можно ездить только на машинах с парктроником.
  • GCL — можно ездить только в очках или линзах.
  • HA/CF — можно ездить только со слуховыми аппаратами.

В правах также могут быть информационные отметки. Но они не накладывают на водителя никаких обязательств.

Стаж вождения — в 14 графе после замены прав указывают данные о предыдущем документе и/или водительский стаж. Также в этом пункте могут появиться дополнительные пометки, расшифровывающие или дополняющие вписанные выше обозначения. 

Штрафы за нарушение требований особых отметок

Если водитель игнорирует проставленные в новых правах отметки и садится за руль ТС, например, без очков, когда они для него обязательны, ему грозит довольно серьёзный штраф. Любое несоблюдение медицинских ограничений приравнивается к езде без прав. За это штрафуют на сумму от 5000 до 15000 рублей по статье 12.7 КоАП РФ. Подробнее об этом мы писали в отдельной статье

Итак, совсем коротко

  • – Дополнительные отметки вводят, чтобы уточнить, при каких условиях водитель может управлять отдельными категориями ТС.

  • – Отметки АС и МС в правах частично открывают дополнительную подкатегорию — можно управлять трициклами и квадрициклами, но только с определённым типом руля и посадки.

  • – Для отметок в правах предусмотрены графы 12 и 14.

  • – AS в правах значит, что управлять можно только транспортом с автомобильным рулём и посадкой.

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании