HA/CF, GCL, APS, MC, ML, MS, AS в правах — что означает каждая из этих отметок и когда их используют? Этот вопрос может появиться как у того, кто получил «права» впервые, так и у опытного автолюбителя, который обменял своё удостоверение. Давайте разберём, что значит AS в водительском удостоверении, какие ещё отметки проставляют в карточке и зачем они нужны.
Почему в водительском удостоверении появляются новые обозначения
На дорогах периодически появляется новая техника: трициклы, квадроциклы, квадрициклы, скутеры, электросамокаты, сигвеи. У каждого ТС свои особенности управления, и если водитель с ними незнаком, он может создать аварийноопасную ситуацию. Поэтому нужно чётко разграничить, какая категория водителей может управлять каждым новым видом транспорта. Значит в водительских удостоверениях периодически будут появляться дополнительные обозначения, а в правилах — новые пункты.
Другой тип отметок относится к водителям со специфическими заболеваниями, из-за которых они могут управлять транспортом при определённых условиях. Это также снижает риск аварийных ситуаций. Например, людям с нарушениями слуха можно садиться за руль только со слуховым аппаратом, а имеющим проблемы со зрением — в очках или линзах.
Где в правах ставят особые отметки
Первые дополнительные отметки появились в водительских удостоверениях образца 1995 года — для этого им отводилось одно поле в конце документа.
В 2011 форма изменилась: добавили новые категории, а 12 пункт отвели под особые отметки.
В 2014 году добавилось ещё несколько категорий, а в 2020 году название документа стали писать на трёх языках и изменили дизайн. На сегодня водительское удостоверение выглядит следующим образом.
Дополнительные отметки ставят с обратной стороны удостоверения в графах 12 и 14.
Графа 12 выделена под сведения об ограничениях прав на вождение ТС применительно к категории, в которой проставлена отметка. Под категориями есть ещё графа 14 — любое обозначение в ней распространяется на все виды транспорта.
Какие отметки ставят в правах в 2023 году
Вот что означают буквы применительно к типам ТС:
- АТ (automatic transmission — автоматическая трансмиссия) — можно ездить только на машине с двумя педалями. Отметка может стоять в двух случаях: если водитель не проходил обучение на «механике» или у него имеются отклонения, перечисленные в разделе 2 постановления 1604 от 29.12.14 г. — отсутствует, деформирована или не функционирует одна из частей тела.
- AS (automotive steering — рулевое управление автомобильного типа) — разрешено управление квадрициклами и трициклами с круглым рулём и обычной автомобильной посадкой. Отметка ставится напротив категории B1.
- MS (motorcycle steering — рулевое управление мотоциклетного типа) — обозначает, что разрешено управление квадрициклами и трициклами с мотоциклетным рулём и посадкой. Пометка ставится напротив категории B1.
Напомним, B1 — категория прав для езды на трициклах и квадрициклах, её редко открывают отдельно. Обычно категория открывается автоматически: после обучения на категорию A ставят отметку MS, а после обучения на категорию B — AS. Подробно о категории В1 можно почитать в отдельной статье Журнала Авто.ру.
Есть ограничения, связанные с состоянием здоровья водителя. Заболевания, при которых ставится отметка, можно посмотреть в разделе 1 постановления 1604 от 29.12.14 г. Сами эти отметки могут быть вот такими:
- ML — запрещено управление ТС, которые относятся к категории М (мопедами и лёгкими квадроциклами).
- MC — можно садиться за руль только на автомобили с ручным управлением. Ручное управление — это не механическая коробка передач, а дополнительное оборудование в машине, которое может заменить педали — функции газа, тормоза и при необходимости сцепления выносят на рулевую колонку. Пример реализации ручного управления можно посмотреть в видео.
- APS — можно ездить только на машинах с парктроником.
- GCL — можно ездить только в очках или линзах.
- HA/CF — можно ездить только со слуховыми аппаратами.
В правах также могут быть информационные отметки. Но они не накладывают на водителя никаких обязательств.
Стаж вождения — в 14 графе после замены прав указывают данные о предыдущем документе и/или водительский стаж. Также в этом пункте могут появиться дополнительные пометки, расшифровывающие или дополняющие вписанные выше обозначения.
Штрафы за нарушение требований особых отметок
Если водитель игнорирует проставленные в новых правах отметки и садится за руль ТС, например, без очков, когда они для него обязательны, ему грозит довольно серьёзный штраф. Любое несоблюдение медицинских ограничений приравнивается к езде без прав. За это штрафуют на сумму от 5000 до 15000 рублей по статье 12.7 КоАП РФ. Подробнее об этом мы писали в отдельной статье.
Итак, совсем коротко
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– Дополнительные отметки вводят, чтобы уточнить, при каких условиях водитель может управлять отдельными категориями ТС.
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– Отметки АС и МС в правах частично открывают дополнительную подкатегорию — можно управлять трициклами и квадрициклами, но только с определённым типом руля и посадки.
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– Для отметок в правах предусмотрены графы 12 и 14.
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– AS в правах значит, что управлять можно только транспортом с автомобильным рулём и посадкой.
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