Что такое крутящий момент

Что такое крутящий момент двигателя: простыми словами — это тяга, которую выдаёт мотор. Когда двигатель работает, он вращает колёса с определённым усилием. Эта сила, приведённая к единице длины (например, к радиусу колеса), и есть крутящий момент. Для конкретного мотора тяга зависит от многих факторов, начиная от рабочего объёма и заканчивая формой кулачков распределительного вала. Чем больший момент выдаёт двигатель, тем сильнее он может толкать автомобиль вперёд.

В силу своей конструкции и принципа работы ДВС имеют очень нелинейную характеристику момента. Поэтому, если в характеристиках двигателя указана цифра 150 Нм, это его максимальное значение. Оно достигается в пике, на полном газу и обычно в узком диапазоне оборотов. Впрочем, есть моторы и с «полкой» на графике момента, когда тяга остаётся стабильно высокой при увеличении скорости вращения двигателя — такое возможно при применении турбонаддува. Так что обороты максимального крутящего момента зависят от типа и конструкции двигателя.

Вернёмся к нашим условным автомобилям: так почему тот, что с дизелем, стартует резвее? Потому что у него, как правило, выше крутящий момент, в том числе на низких оборотах. Дизели принципиально отличаются по конструкции от бензиновых двигателей. У них выше КПД за счёт более высоких энергоёмкости дизтоплива и степени сжатия. А значит, больше энергии от сгоревшего топлива выполняет полезную работу, то есть уходит на создание крутящего момента. Из-за этой особенности дизелей их активно используют в коммерческой технике.