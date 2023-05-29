Преимущество «воздушной» конструкции очевидно: это её простота. Но есть и недостаток: для эффективного охлаждения теплообменник должен быть большим. А большую деталь всегда сложно разместить в плотно «упакованном» подкапотном пространстве.

Интеркулеры с жидкостным охлаждением иногда называют «водным». Такие устройства гораздо сложнее, зато эффективнее. Ведь вода (или антифриз) имеют большую теплоёмкость, чем воздух, так что и охлаждать могут лучше. В интеркулерах такого вида используется специальный низкотемпературный радиатор с насосом и своей охлаждающей жидкостью. Почему нельзя использовать основной или хотя бы подключить собственный к общей системе охлаждения? Всё просто: температура антифриза в основной системе слишком высока (80-90 градусов). Так что пришлось проектировать отдельный контур.

Каков принцип работы интеркулера с жидкостным охлаждением? Концептуально такой же, как и у «воздушного», но отбор тепла происходит не за счёт набегающего потока воздуха, а с помощью жидкости. Раз обдув здесь не нужен, интеркулер можно расположить в любом месте подкапотного пространства. Практичнее всего — прямо около впускного коллектора, чтобы сократить длину воздушных магистралей. Это, в свою очередь, снижает задержки в откликах турбомотора на педаль газа. К тому же сам интеркулер гораздо компактнее, чем в системе с воздушным охлаждением.

Это есть ключевые преимущества такой детали: компактность и высокая эффективность. Конечно, есть и недостатки. Интеркулеры с жидкостным охлаждением имеют целую систему управления, состоящую из датчика температуры, насоса, электронного блока. И, наконец, ещё одного, обычного радиатора, в котором охлаждается уже сама жидкость — традиционно, набегающим потоком воздуха. А чем сложнее конструкция (тем более, с электронной частью), тем выше вероятность появления неисправностей.