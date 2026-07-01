Замена заводских фар на линзованные: можно или нет? Отвечает юрист

Можно, но придётся учесть ряд факторов. Установка нештатного или незаводского оборудования на автомобиль требует согласования с ГАИ.

Если описывать процедуру кратко, в аккредитованной лаборатории вам следует получить предварительное заключение о том, что можно внести подобные изменения в автомобиль. С этим документом нужно обратиться в ГАИ за выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля. После этого уже можно будет установить линзованные фары и снова обратиться в аккредитованную лабораторию для получения итогового заключения о том, что внесённые изменения соответствуют требованиям безопасности.

С итоговым заключением нужно снова обратиться в ГАИ, зарегистрировать изменения и получить свидетельство о соответствии автомобиля требованиям безопасности (пп. 75–80 Технического регламента).

Но всего вышеизложенного можно избежать, если учесть положение пункта 77 Техрегламента, в котором указаны случаи, когда автомобиль не подлежит лабораторной проверке: при установке заводского оборудования либо оборудования, производитель которого прошёл оценку на соответствие требованиям безопасности в составе марки и модели автомобиля.

Если установить линзованные фары, игнорируя требования закона, то в лучшем случае может грозить предупреждение или штраф в 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. В худшем — наказание по ч. 3 той же статьи в виде лишения прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией фар.