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Замена заводских фар на линзованные: можно или нет? Отвечает юрист

Могут ли наказать собственника автомобиля за доработку передней оптики
Разбор
7
29

Наш читатель хочет внести изменения в заводские световые приборы автомобиля, но не уверен в законности своих действий. Так можно или нет? Отвечает юрист.

«Хочу поменять заводские фары на линзованные, что за это грозит? И можно ли?»

Орест Мацала

Эксперт в области автотематики и административного права компании «Европейская юридическая служба»

Можно, но придётся учесть ряд факторов. Установка нештатного или незаводского оборудования на автомобиль требует согласования с ГАИ.

Если описывать процедуру кратко, в аккредитованной лаборатории вам следует получить предварительное заключение о том, что можно внести подобные изменения в автомобиль. С этим документом нужно обратиться в ГАИ за выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля. После этого уже можно будет установить линзованные фары и снова обратиться в аккредитованную лабораторию для получения итогового заключения о том, что внесённые изменения соответствуют требованиям безопасности.

С итоговым заключением нужно снова обратиться в ГАИ, зарегистрировать изменения и получить свидетельство о соответствии автомобиля требованиям безопасности (пп. 75–80 Технического регламента).

Но всего вышеизложенного можно избежать, если учесть положение пункта 77 Техрегламента, в котором указаны случаи, когда автомобиль не подлежит лабораторной проверке: при установке заводского оборудования либо оборудования, производитель которого прошёл оценку на соответствие требованиям безопасности в составе марки и модели автомобиля.

Если установить линзованные фары, игнорируя требования закона, то в лучшем случае может грозить предупреждение или штраф в 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. В худшем — наказание по ч. 3 той же статьи в виде лишения прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией фар.

Меняли фары у своей машины?

Нет, стоит заводское оборудование
Лампочки менял, устройство фары — нет
Вносил изменения, но не оформлялся
Прошёл всю процедуру в лаборатории

Иллюстрация на обложке: Семён Митченко

#Законы и штрафы#Разбираемся с юристом
7
Комментарии
Комментарии29
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1 июля 2026
пройти круги ада
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8
1 июля 2026
Кормушка гайца, не более.
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10
6 июля 2026
В чем изменение конструкции если пучок света соответствует ГОСТу? Кроме того на авто, снятое с производства разрешается установка фар следующих поколений (где читал не помню, но документ официальный).
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3
7 июля 2026
Васильев Сергей, если не помню, то и писать здесь не нужно, а не помню тут там, то пора на пенсию и лечится.
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4
11 июля 2026
Александр, А написано такое в тех. регламенте ЕАЭС.
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1
1 д. назад
Васильев Сергей, В VIN коде всё написано, Колесо изобрели задолго ,до нашего рождения.А про снятые с производства это не про те,которые в 80-90 годы, так что не надо встречных слепить,прикрываясь этим ГОВНОМ!
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7 июля 2026
У меня сосед по гаражу установил врезалиь ему линзы где-то в сервисе Ездил пока через пост не поехал штраф и предписание или на штраф площадку везут если ещё попадёт Длказывал он какими то бумагами с сто к линзам дали Ему сказали что врезать в отражатель запрещено Можно только лампы менять например ксенон и то вносить в
стс
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7 июля 2026
А в этот момент заводские линзы ауди а 6 ослепляют постоянно
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6
9 июля 2026
Васильев Сергей, естественно, старые кривые битые фары с линзами туда же. Значит надо всех проверять.
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7 июля 2026
все дело в том, что гаишникам плевать на положения регламентов и пр. законов, они их не знали и знать не могут, поо банальной причине, регламенты постоянно дополняются и содержат сотни страниц информации. Так что всем теперь справки подавай. Потому любая установка агрегатов, не входящих в магазинную комплектацию, должна быть оформлена через независимую лабораторию, с последующей перерегистрацией в ГАИ, где выдается уже новый документ о соответствии. Так что все проблемы сброшены на владельца авто или мото. Есть лишние деньги и зуд в заднице, вперед и с песней. И будет вам счастье за несколько сотен тысяч деревянных рублей.
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3
1 д. назад
Сергей Иванович Рассказов, А ещё можно приобрести колесо от телеги , каким-то не постижимым способом приладить, а потом руками разводить и доказывать, что Я это в магазине купил...
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7 июля 2026
Зато сварщиков с led в отражателях пол страны слепят встречку и ничего
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15
12 июля 2026
Александр, а за установку led вместо галогенок разве не лишают прав?
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1
Вчера
Альберт З., откуда вы все этот бред про лишение берёте?
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7 июля 2026
Отбирать водительское удостоверение сразу и навсегда так как всегда ослепляют и провоцируют аварию
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11
7 июля 2026
А как на счёт правого руля?!машины не сертифицированны до сих пор и продаются и завозятся!
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7
12 июля 2026
Александр К., правый руль туда же. Но есть риск, что Дальний Восток после этого выйдет из состава России.
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2
8 июля 2026
Мой автомобиль имеет две заводских комплектации с галогеновой и с линзованой оптикой. Если я взял заменил штатный галоген на штатную линзу тоже круги ада надо проходить?
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2
9 июля 2026
Когтев Геннадий, не надо. Вы в законе.
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3
1 д. назад
al.bludow2012, Комплектация автомобиля прописывается в VIN номере
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8 июля 2026
Для начала пусть гаишник даст письменное заключение, что свет фар не соответствует госту. Приложит серийный номер прибора, и после этого составляет протокол. По внешнему виду линза, не линза это никого не волнует. Есть гост.
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4
9 июля 2026
debil67, инспектору ДПС похрену, он выпишит протокол о несоответствии и всё. Доказывать что ты не слон, уже будешь сам.
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4
9 июля 2026
debil67, там маркировка стоит, какой вид лампы и т.д., даже ничего доказывать не надо, сразу на кукан...
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2
9 июля 2026
Так за что Мацала арестовали?
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2
9 июля 2026
arzy, тонкий русский юмор.
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1
9 июля 2026
arzy, кто не знает русского языка, с его перипитиями и виеватостью, тот не поймёт.
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1
12 июля 2026
al.bludow2012, тогда уж Орестовали.
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1
13 июля 2026
В пдд был пункт, если автомобиль уже не производится, можно устанавливать светосигнальные приборы от других автомобилей. Мой знакомый под этот пункт на копейку поставил новый шестерочный кузов.
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13 июля 2026
А новое поколение водителей даже не понимают о чём речь, что такое светотеневая граница у фар в виде галочки и т.п. Купил дешёвый китай, поставил и рад - "а чё, у всех так"
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2
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