Замена заводских фар на линзованные: можно или нет? Отвечает юрист

Наш читатель хочет внести изменения в заводские световые приборы автомобиля, но не уверен в законности своих действий. Так можно или нет? Отвечает юрист.
«Хочу поменять заводские фары на линзованные, что за это грозит? И можно ли?»
Можно, но придётся учесть ряд факторов. Установка нештатного или незаводского оборудования на автомобиль требует согласования с ГАИ.
Если описывать процедуру кратко, в аккредитованной лаборатории вам следует получить предварительное заключение о том, что можно внести подобные изменения в автомобиль. С этим документом нужно обратиться в ГАИ за выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля. После этого уже можно будет установить линзованные фары и снова обратиться в аккредитованную лабораторию для получения итогового заключения о том, что внесённые изменения соответствуют требованиям безопасности.
С итоговым заключением нужно снова обратиться в ГАИ, зарегистрировать изменения и получить свидетельство о соответствии автомобиля требованиям безопасности (пп. 75–80 Технического регламента).
Но всего вышеизложенного можно избежать, если учесть положение пункта 77 Техрегламента, в котором указаны случаи, когда автомобиль не подлежит лабораторной проверке: при установке заводского оборудования либо оборудования, производитель которого прошёл оценку на соответствие требованиям безопасности в составе марки и модели автомобиля.
Если установить линзованные фары, игнорируя требования закона, то в лучшем случае может грозить предупреждение или штраф в 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. В худшем — наказание по ч. 3 той же статьи в виде лишения прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией фар.
Раньше мы уже рассказывали, что делать, если:
Меняли фары у своей машины?
Иллюстрация на обложке: Семён Митченко