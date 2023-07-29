Ресурс и признаки износа шаровых опор

Итак, шаровая в машине. Что это такое — мы уже разобрали. И принцип работы тоже объяснили. Но как определить остаточный ресурс детали?

Нужно отдать должное, замена шаровой опоры на современной иномарке — мероприятие не столь частое, как это раньше бывало с обладателями, скажем, тех же «Жигулей».

Если ВАЗы во времена СССР и позже требовали замены передних шаровых опор раз в 25-30 тысяч километров пробега, а при езде по плохим дорогам — ещё чаще, то сегодня даже бюджетная иномарка способна пробежать без замен шаровых едва ли не впятеро дольше.

Ресурс современных шаровых можно приблизительно оценивать в 100–150 тысяч километров. А порой и больше, поэтому многие водители просто не в курсе, что такое шаровые в машине. Однако важно понимать, что долговечность опоры — величина сугубо индивидуальная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля.

Иначе говоря, одинаковые шаровые на одной и той же модели выйдут из строя в разное время, если один автомобиль будет эксплуатироваться на ровных городских трассах, а другой в условиях разбитых и просёлочных дорог.

Срок жизни шаровой опоры напрямую зависит и от износостойкости её полимерного вкладыша. Пластик со временем изнашивается, от чего у металлического стержня с шаровидной головкой появляется люфт внутри корпуса опоры, который под нагрузкой даёт о себе знать постукиваниями и щелчками.

Износ развивается намного быстрее, если повреждён пыльник шаровой опоры. Проникая в сустав шарнира, абразив в дорожной грязи «съедает» полимерный уплотнитель.

Именно поэтому основным пунктом «профилактики» шаровых опор, наряду с аккуратной ездой в объезд ям и кочек, остаётся регулярный визуальный контроль целостности их пыльников. А на изрядных пробегах авто во время регламентных ТО будет не лишним и добавить под пыльник пластичной смазки, например, литола. Большая её часть ничего не смазывает, зато создаёт дополнительный барьер для пыли.

Типичные признаки износа шаровой опоры:

Постукивание или поскрипывание в районе передних колёс при езде по неровностям. Кстати, так может проявляться не только износ пальца или полимерного вкладыша, но и банальный недостаток смазки.

Низкая курсовая устойчивость автомобиля зачастую говорит о свободном ходе пальца в корпусе опоры. Чем выше скорость, тем сильнее рыскает машина и хуже слушается руля.

Нарушение углов развала-схождения отмечается на том колесе, где опора изношена. Однако на глаз при неочевидном износе шаровой это не определишь — только на специальном стенде.

Неравномерный износ передних шин — один из наиболее очевидных поводов обратиться к специалисту для диагностики подвески и шаровых опор в частности.

Скрип в районе ступицы колеса во время поворота руля. Симптом для износа шаровых редкий, но иногда встречается.

Изменение направления движения машины во время торможения. Иначе говоря, когда автомобиль «ведёт», причём обычно в сторону неисправного шарнира.

Закрывать глаза на износившуюся шаровую не просто вредно, но и опасно. Ускоренный износ шин, частичная потеря комфорта и управляемости автомобиля — лишь часть того, на что влияет шаровая опора.

При полном разрушении, когда палец шаровой вываливается из её корпуса, колесо буквально подламывается. Несложно представить какие плачевные последствия это может повлечь, если авария произойдёт на высокой скорости.