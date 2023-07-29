Что такое шаровая опора и как она работает
Шаровые опоры есть и в «Жигулях», и в премиальных автомобилях. Потому что это простой, но надёжный элемент подвески, которому трудно найти замену. Рассказываем, что такое шаровая опора, как она устроена и как проверить, не пора ли её менять.
Для чего нужна шаровая опора в подвеске автомобиля
Подвеска автомобиля призвана сглаживать неровности дороги, поэтому в ней много подвижных деталей. Их перемещение или вращение обеспечивают шарниры и подшипники. К примеру, передние колёса должны не только крутиться вокруг своей оси — для этого они прикручиваются к ступицам с подшипниками, но и поворачиваться в разные стороны. Поворот и перемещение колеса возможно за счёт шаровых опор, имеющих подвижность в одних плоскостях и в то же время жёстко соединяющих поворотный кулак колеса с рычагами. Проще говоря, система из рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников (по конструкции близких к тем же шаровым) позволяет колёсам поворачиваться вслед за рулём, перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей, но не даёт им свободы в других направлениях.
В большинстве современных автомобилей спереди установлено как минимум две шаровые опоры — по одной с каждой стороны. Так устроена простая и популярная подвеска типа McPherson. Реже встречаются более изощрённые конструкции — из двух, трёх и даже четырёх опор на колесо, каждая из которых соединяет его со своим рычагом.
Реже шаровые опоры устанавливают и на задней оси. Такая конструкция, например, характерна для автомобилей с «активными» задними колёсами, способными немного поворачиваться в поворотах, помогая передним.
Устройство шаровой опоры
Конструкция шаровых опор во многом похожа на сустав человека. Его напоминает спрятанный внутри корпуса опоры шар, которым оканчивается одна из главных деталей узла — шаровой палец.
По своей сути, шаровые опоры — это цельнометаллические сферы со стержнями, расположенными в корпусах с полимерным уплотнителем и смазкой. Где находится шаровая опора в автомобиле? Одна её часть жёстко прикреплена к подвеске (рычагу), другая связана с подвижным элементом (кулаком или цапфой).
Конструкция шаровых опор стандартна, в основном они различаются лишь по размерам, уровню нагрузки и способам крепления. Кроме того, бывают верхние и нижние шаровые опоры в зависимости от того, на какой рычаг подвески они опираются, и в какую сторону (вверх или вниз) направлен палец.
Как выглядит шаровая, вы можете увидеть на фотографиях и иллюстрациях в этой статье. В большинстве современных автомобилей используются цельные шаровые опоры, включающие в себя:
- металлический корпус со сферической выемкой;
- жёсткий металлический стержень (шаровой палец) с шарообразным, зажатым в корпусе упором на конце;
- полимерный вкладыш, уплотняющий сферическую выемку корпуса и палец;
- эластичный пыльник с густой смазкой под ним (резиновый кожух), который защищает опору от попадания пыли и грязи, плотно облегая корпус и палец.
Ресурс и признаки износа шаровых опор
Итак, шаровая в машине. Что это такое — мы уже разобрали. И принцип работы тоже объяснили. Но как определить остаточный ресурс детали?
Нужно отдать должное, замена шаровой опоры на современной иномарке — мероприятие не столь частое, как это раньше бывало с обладателями, скажем, тех же «Жигулей».
Если ВАЗы во времена СССР и позже требовали замены передних шаровых опор раз в 25-30 тысяч километров пробега, а при езде по плохим дорогам — ещё чаще, то сегодня даже бюджетная иномарка способна пробежать без замен шаровых едва ли не впятеро дольше.
Ресурс современных шаровых можно приблизительно оценивать в 100–150 тысяч километров. А порой и больше, поэтому многие водители просто не в курсе, что такое шаровые в машине. Однако важно понимать, что долговечность опоры — величина сугубо индивидуальная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля.
Иначе говоря, одинаковые шаровые на одной и той же модели выйдут из строя в разное время, если один автомобиль будет эксплуатироваться на ровных городских трассах, а другой в условиях разбитых и просёлочных дорог.
Срок жизни шаровой опоры напрямую зависит и от износостойкости её полимерного вкладыша. Пластик со временем изнашивается, от чего у металлического стержня с шаровидной головкой появляется люфт внутри корпуса опоры, который под нагрузкой даёт о себе знать постукиваниями и щелчками.
Износ развивается намного быстрее, если повреждён пыльник шаровой опоры. Проникая в сустав шарнира, абразив в дорожной грязи «съедает» полимерный уплотнитель.
Именно поэтому основным пунктом «профилактики» шаровых опор, наряду с аккуратной ездой в объезд ям и кочек, остаётся регулярный визуальный контроль целостности их пыльников. А на изрядных пробегах авто во время регламентных ТО будет не лишним и добавить под пыльник пластичной смазки, например, литола. Большая её часть ничего не смазывает, зато создаёт дополнительный барьер для пыли.
Типичные признаки износа шаровой опоры:
- Постукивание или поскрипывание в районе передних колёс при езде по неровностям. Кстати, так может проявляться не только износ пальца или полимерного вкладыша, но и банальный недостаток смазки.
- Низкая курсовая устойчивость автомобиля зачастую говорит о свободном ходе пальца в корпусе опоры. Чем выше скорость, тем сильнее рыскает машина и хуже слушается руля.
- Нарушение углов развала-схождения отмечается на том колесе, где опора изношена. Однако на глаз при неочевидном износе шаровой это не определишь — только на специальном стенде.
- Неравномерный износ передних шин — один из наиболее очевидных поводов обратиться к специалисту для диагностики подвески и шаровых опор в частности.
- Скрип в районе ступицы колеса во время поворота руля. Симптом для износа шаровых редкий, но иногда встречается.
- Изменение направления движения машины во время торможения. Иначе говоря, когда автомобиль «ведёт», причём обычно в сторону неисправного шарнира.
Закрывать глаза на износившуюся шаровую не просто вредно, но и опасно. Ускоренный износ шин, частичная потеря комфорта и управляемости автомобиля — лишь часть того, на что влияет шаровая опора.
При полном разрушении, когда палец шаровой вываливается из её корпуса, колесо буквально подламывается. Несложно представить какие плачевные последствия это может повлечь, если авария произойдёт на высокой скорости.
Точная диагностика и замена шаровой опоры
Впрочем, обнаружение вышеописанных симптомов — лишь полдела. Окончательный и однозначный «приговор» можно вынести, лишь подняв автомобиль на подъёмник, либо как следует поддомкратив проблемное колесо.
В идеале лучше поручить диагностику специалистам СТО — обычно это делается быстро и совсем недорого. Но при наличии опыта вынести окончательный диагноз можно и самостоятельно.
Первый способ проверить шаровую опору на исправность: поддомкратить автомобиль и, взявшись за нижнюю часть колеса с нужной стороны, с силой покачать его от/на себя. Характерный и чётко локализованный люфт или даже стук покажет, что опору нужно менять.
Но лучше использовать для диагностики монтировку. Это более точный способ определения проблемы. Машина поднимается на домкрат, плоский конец монтировки помещается между поворотным кулаком и рычагом. Ею можно нагрузить шаровую — если под давлением монтировки происходит даже небольшое смещение деталей друг относительно друга, то есть соединение имеет люфт — деталь изношена.
Ремонтировать её специалисты не советуют, даже если шаровая разбирается, а в продаже имеется соответствующий ремнабор. Менять опоры на новые проще, безопаснее и зачастую ненамного дороже. Новая шаровая прослужит намного дольше восстановленной. К тому же у многих моделей данный узел конструктивно меняется только в сборе с рычагом.
Ещё один аргумент в пользу обращения на СТО — для замены шаровых опор нужен специальный съёмник. Он не очень дорогой и сложный, но и покупать его ради одного ремонта раз в 100–150 тысяч километров особого смысла нет.
И последний совет — шаровые опоры лучше менять парами, даже если стучит лишь с одной стороны. Вторая деталь скорее всего тоже уже на грани выхода из строя. А поменяв обе, удастся сэкономить, как минимум, на процедуре регулировки развала-схождения колёс. Ведь эту манипуляцию придётся делать после каждой отдельной замены шаровой опоры.
Итак, совсем коротко
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– Шаровая — это подвижная деталь, позволяющая элементам подвески перемещаться друг относительно друга в разных (за исключением вертикальной) плоскостях. Благодаря ей колёса могут не только вращаться, но и двигаться вверх-вниз. а передние — и поворачивать в стороны.
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– Ресурс шаровой опоры обычно большой, хоть и строго привязан к условиям эксплуатации. В первую очередь он зависит от износостойкости полимерного вкладыша внутри опоры.
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– Среди симптомов, позволяющих задуматься об износе шаровой опоры, стук и щелчки в районе ступицы, уводы автомобиля на скорости и при торможении, а также неравномерный износ шин.
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– При необходимости замены шаровой, лучше менять опоры с обеих сторон, что позволит сэкономить время и ресурсы.
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