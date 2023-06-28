Любой двигатель внутреннего сгорания — очень шумный агрегат. А большая часть шума приходится на выхлоп. Чтобы снизить уровень его звука, в выхлопной системе используют специальные устройства — глушитель и резонатор. И если первый, в соответствии со своим названием, только приглушает шум, то для чего нужен резонатор в выхлопной системе? Давайте разберём устройство резонатора, виды резонаторов и почему установка резонатор до глушителя — это нормально.
Зачем нужен резонатор в выхлопной системе
Основная задача резонатора, как и глушителя — снизить звуковое сопровождение от потока выхлопных газов. Он работает, в основном, с низкочастотными звуками. Помимо их громкости, резонатор ещё и выравнивает перепады давления газов, в также снижает их температуру. Всё это важно для работы двигателя: необходимо, чтобы газы эффективно отводились и не задерживали следующую «порцию».
Устройство и принципы работы резонатора
Работающий двигатель выбрасывает раскалённые газы под давлением из цилиндров через выпускные клапаны. Они оказываются в выпускном коллекторе, а далее в приёмной трубе выхлопной системы, где их поток движется с большой скоростью. Температура газовой смеси достигает на этом этапе 650 оC, поэтому элементы выхлопной системы испытывают серьёзные тепловые нагрузки.
Сначала поток газов оказывается в каталитическом нейтрализаторе (если он есть) и только затем попадает в резонатор — первый рубеж снижения громкости выхлопа. Резонатор глушителя — это, как правило, цилиндрический корпус, внутри которого организована система камер и каналов с перфорацией.
Как работает резонатор? Его каналы и камеры спроектированы таким образом, что при прохождении газов через них происходит взаимное поглощение волн давления — они гасят сами себя, то есть становятся тише. Параллельно снижается температура выхлопных газов: резонатор выступает своеобразным теплообменником. А понижение температуры продлевает срок службы других деталей выхлопной системы — прежде всего глушителя.
Если убрать резонатор из выхлопной системы (например, заменив его обычной трубой), мотор не заглохнет, и машина останется на ходу. Но делать это нежелательно по ряду причин:
- Выхлопная система перестанет справляться с шумом, звук станет неприятным и более громким.
- Повышение температуры выхлопных газов снизит ресурс основного глушителя и креплений всей выпускной системы.
- Мощность двигателя может заметно снизиться из-за нарушения оптимального газообмена в цилиндрах. Заодно возрастёт расход топлива.
Последний пункт нужно пояснить подробнее. Резонатор получил своё название не просто так. Помимо снижения шума, он отвечает за правильную «настройку» волн давления и разряжения в выпускной системе. Первые помогают быстрее отводить выхлопные газы, а вторые — засасывать в двигатель больше свежей горючей смеси в момент, когда у цилиндра одновременно открыты впускные и выпускные клапаны. Этот процесс инженеры называют «продувкой». Если убрать резонатор, вышеупомянутые волны никуда не денутся, но уже не будут попадать «в такт» (в резонанс) с работающим мотором.
Возможные неисправности резонатора, диагностика и методы устранения неполадок
Мы рассмотрели резонатор: что это такое и как работает. А сложно ли определить исправность этой детали? Обычно нет, поскольку её выход из строя выдают несколько заметных симптомов:
- Повышенный шум работы двигателя. В этом случае под подозрением оказывается вся выхлопная система. Но зачастую именно резонатор или его соединения не справляются с высокой температурой и агрессивной средой, пропуская выхлопные газы наружу. Среди причин — прогоревший корпус, либо разошедшиеся сварные швы, что встречается несколько реже. Решением проблемы должна стать замена резонатора. В некоторых случаях помогает сварка элементов или установка заплатки, в зависимости от качества повреждений.
- Дребезжащие или иные посторонние звуки из-под днища. Обычно это тоже следствие разрушения швов или стыков, но внутри устройства. В этом случае после диагностики всей выхлопной системы, вероятнее всего, специалист техцентра объявит, что резонатор прогорел. А значит, больше не справляется со своими задачами. Решением может быть только замена резонатора на новый.
- Снижается мощность двигателя. Симптом не очевидный. Потерю мощности с проблемами выхлопной системы обычно связывают, предварительно перебрав все остальные симптомы непосредственно по двигателю — от пропусков зажигания до неисправностей в топливной системе. И всё же, так называемая закоксовка, когда глушитель забивается сажей, случается. При этом нарушается расчётное (заводское) распределение волн давления в выхлопе и ухудшается наполнение цилиндров. Иногда решить проблему помогает чистка или прожиг резонатора, но самое надёжное — заменить деталь. И, конечно, устранить причину закоксовки.
- Утечка выхлопных газов. Этот симптом обычно ощущается параллельно с повышением низкочастотного шума. Выхлоп из прохудившегося резонатора может чувствоваться в салоне автомобиля.
Причина выхода резонатора из строя обычно банальна: он просто гниёт. Противостоять коррозии деталь не может из-за постоянного воздействия высоких температур и агрессивных веществ — как снаружи (дорожные реагенты), так и внутри (компоненты выхлопных газов). Резонатор выхлопной системы не покрасишь краской и не обработаешь антикором. Обычная краска выгорит сразу при запуске двигателя, а термостойкие сорта грунта и краски выгорают с некоторой задержкой (за несколько месяцев).
Поэтому выхлопные системы изготавливают из коррозионно-стойких материалов. В бюджетном варианте это так называемая алюминизированная сталь — когда деталь изготовлена из обычной стали, внешняя поверхность которой покрыта слоем алюминия.
Наиболее долговечным решением считаются выхлопные системы из нержавеющей стали. Вариант недешёвый, но такой глушитель прослужит в несколько раз дольше обычного.
Так что прогар — основная причина поломок резонатора. При ремонте можно установить заплатку или просто заварить шов или дыру — но это скорее всего будет временное решение. Резонатор продолжит гнить, да и сварка сама по себе провоцирует коррозию. Так что через несколько месяцев ремонт может потребоваться снова.
Какие виды резонаторов используют в автомобилях
В самом простом варианте резонатор — это труба с отверстиями, проходящая сквозь закрытый цилиндр большего диаметра и объёма. Но этот узел современных автомобилей может иметь более сложную конструкцию. Например, дополнительную оболочку, полость под которой заполняется теплоизолятором. Он не только поглощает шум, но и дополнительно изолирует кузов от высоких температур.
Всё чаще встречаются и комбинированные резонаторы, состоящие из двух частей. Первая часть обычная — труба с перфорацией и внутренними переборками, тогда как вторая заполняется шумопоглотителем (чаще базальтовым волокном, не боящимся высоких температур). Комбинированные устройства эффективнее обычных.
Для чего нужен резонатор глушителя прямоточного типа? Такие ставят на спортивные автомобили, и это более сложное с инженерной точки зрения устройство. С одной стороны он должен так же эффективно гасить шум, но при этом обязан пропускать через себя поток газов, не создавая им серьёзных препятствий. Имеющие более изощренную конструкцию и внутреннюю структуру спортивные резонаторы обычно изготавливают из нержавеющей стали с изрядным запасом прочности.
Спортивные резонаторы — обычно элемент тюнинга. Устанавливать их следует лишь под контролем специалистов и весьма осторожно, с учётом всех аспектов работы выхлопной системы. Неудачный подбор нештатного резонатора не только снизит комфорт использования автомобиля, но и спровоцирует ремонт других систем.
Итак, совсем коротко
-
– Резонатор — часть выхлопной системы автомобиля, главной функцией которого является подавление шума двигателя.
-
– Кроме того, грамотное резонирование выхлопа увеличивает мощность силовой установки. Также в резонаторе снижается температура выхлопных газов, что позитивно сказывается на ресурсе выхлопной системы в целом.
-
– Главный враг резонаторов — коррозия. А о неисправности детали в первую очередь подскажет неприятный резкий звук выхлопа и запах выхлопа в салоне автомобиля.
-
– Большого смысла ремонтировать резонаторы нет — лучше менять целиком.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий