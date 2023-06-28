Возможные неисправности резонатора, диагностика и методы устранения неполадок

Мы рассмотрели резонатор: что это такое и как работает. А сложно ли определить исправность этой детали? Обычно нет, поскольку её выход из строя выдают несколько заметных симптомов:

Повышенный шум работы двигателя . В этом случае под подозрением оказывается вся выхлопная система. Но зачастую именно резонатор или его соединения не справляются с высокой температурой и агрессивной средой, пропуская выхлопные газы наружу. Среди причин — прогоревший корпус, либо разошедшиеся сварные швы, что встречается несколько реже. Решением проблемы должна стать замена резонатора. В некоторых случаях помогает сварка элементов или установка заплатки, в зависимости от качества повреждений. Дребезжащие или иные посторонние звуки из-под днища. Обычно это тоже следствие разрушения швов или стыков, но внутри устройства. В этом случае после диагностики всей выхлопной системы, вероятнее всего, специалист техцентра объявит, что резонатор прогорел. А значит, больше не справляется со своими задачами. Решением может быть только замена резонатора на новый. Снижается мощность двигателя . Симптом не очевидный. Потерю мощности с проблемами выхлопной системы обычно связывают, предварительно перебрав все остальные симптомы непосредственно по двигателю — от пропусков зажигания до неисправностей в топливной системе. И всё же, так называемая закоксовка, когда глушитель забивается сажей, случается. При этом нарушается расчётное (заводское) распределение волн давления в выхлопе и ухудшается наполнение цилиндров. Иногда решить проблему помогает чистка или прожиг резонатора, но самое надёжное — заменить деталь. И, конечно, устранить причину закоксовки. Утечка выхлопных газов . Этот симптом обычно ощущается параллельно с повышением низкочастотного шума. Выхлоп из прохудившегося резонатора может чувствоваться в салоне автомобиля.

Причина выхода резонатора из строя обычно банальна: он просто гниёт. Противостоять коррозии деталь не может из-за постоянного воздействия высоких температур и агрессивных веществ — как снаружи (дорожные реагенты), так и внутри (компоненты выхлопных газов). Резонатор выхлопной системы не покрасишь краской и не обработаешь антикором. Обычная краска выгорит сразу при запуске двигателя, а термостойкие сорта грунта и краски выгорают с некоторой задержкой (за несколько месяцев).

Поэтому выхлопные системы изготавливают из коррозионно-стойких материалов. В бюджетном варианте это так называемая алюминизированная сталь — когда деталь изготовлена из обычной стали, внешняя поверхность которой покрыта слоем алюминия.

Наиболее долговечным решением считаются выхлопные системы из нержавеющей стали. Вариант недешёвый, но такой глушитель прослужит в несколько раз дольше обычного.

Так что прогар — основная причина поломок резонатора. При ремонте можно установить заплатку или просто заварить шов или дыру — но это скорее всего будет временное решение. Резонатор продолжит гнить, да и сварка сама по себе провоцирует коррозию. Так что через несколько месяцев ремонт может потребоваться снова.