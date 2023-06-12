История появления круиз-контроля

Вообще-то системы, ограничивающие скорость движения — необходимую составляющую любого круиз-контроля, — можно было встретить ещё на автомобилях начала XX века.

Концепцию круиз-контроля в современном представлении в 1940-х придумал Ральф Титор — гениальный, несмотря на слепоту, инженер-изобретатель из Индианы. По легенде, Ральфа очень раздражала манера вождения его личного ассистента. Тот, выполняя обязанности личного шофёра, имел привычку снижать скорость, когда слушал собеседника, то есть самого Титора, и ускоряться, когда говорил сам. Такая дерготня в движении раздражала Ральфа, так что он нашёл способ заставить своего водителя ехать плавно и поддерживать одну и ту же скорость вне зависимости от разговора.

Титор, считавшийся одним из лучших автомобильных инженеров своего времени, зарегистрировал патент на круиз-контроль в 1948 году. Вскоре, после незначительных доработок, его «устройство для автоматического контроля скорости автомобиля», то есть cruise control, стало появляться на серийных машинах. Сначала на дорогих моделях корпорации Chrysler (Imperial, New Yorker) и Кадиллаках. Впоследствии круиз-контроль обретёт настоящую массовость и станет привычным оснащением большинства автомобилей. А Ральф Титор за своё изобретение был включен в Зал автомобильной славы.