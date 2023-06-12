Некоторые системы автомобиля не нуждаются в представлении: фары, дворники или «печка» давно стали его неотъемлемой частью. Но есть в машинах некоторые системы, о функционале и пользе которых многие порой и не догадываются. Яркий пример — круиз-контроль. Что это такое в автомобиле, знают не все. Хотя кнопки круиз-контроля находятся прямо под рукой водителя (а значок — на панели приборов), и он незаменимый помощник автопутешественника, здорово облегчающий дальнюю дорогу.
Что такое круиз-контроль в автомобиле
Cruise control — это заимствованное из английского языка понятие. В дословном переводе означает «контроль за круизом» или «управление поездкой». На самом же деле круиз-контроль — это устройство, позволяющее транспортному средству поддерживать фиксированную скорость движения. Автомобиль будет двигаться с выбранной скоростью независимо от рельефа дороги даже без нажатия на педали. Система используется для снижения утомляемости водителя и соблюдения скоростного режима в дальних поездках, а также для экономии топлива.
История появления круиз-контроля
Вообще-то системы, ограничивающие скорость движения — необходимую составляющую любого круиз-контроля, — можно было встретить ещё на автомобилях начала XX века.
Концепцию круиз-контроля в современном представлении в 1940-х придумал Ральф Титор — гениальный, несмотря на слепоту, инженер-изобретатель из Индианы. По легенде, Ральфа очень раздражала манера вождения его личного ассистента. Тот, выполняя обязанности личного шофёра, имел привычку снижать скорость, когда слушал собеседника, то есть самого Титора, и ускоряться, когда говорил сам. Такая дерготня в движении раздражала Ральфа, так что он нашёл способ заставить своего водителя ехать плавно и поддерживать одну и ту же скорость вне зависимости от разговора.
Титор, считавшийся одним из лучших автомобильных инженеров своего времени, зарегистрировал патент на круиз-контроль в 1948 году. Вскоре, после незначительных доработок, его «устройство для автоматического контроля скорости автомобиля», то есть cruise control, стало появляться на серийных машинах. Сначала на дорогих моделях корпорации Chrysler (Imperial, New Yorker) и Кадиллаках. Впоследствии круиз-контроль обретёт настоящую массовость и станет привычным оснащением большинства автомобилей. А Ральф Титор за своё изобретение был включен в Зал автомобильной славы.
Как круиз-контроль поддерживает скорость автомобиля
По сути, круиз-контроль можно назвать системой, запоминающей нужное водителю значение скорости и поддерживающей её.
При включённом круиз-контроле скорость соответствует выбранной водителем. Но при движении в горку или во время езды под уклон круиз-контроль автоматически увеличивает подачу топлива либо ограничивает её.
Каким образом круиз-контроль управляет скоростью автомобиля? Точно так же, как и водитель, — с помощью акселератора. В старых автомобилях с механическим приводом дроссельной заслонки было два тросика. Один — привод дроссельной заслонки, связанный с педалью газа, другой — тросик круиз-контроля, работающий с помощью пневмопривода или электромотора. На современных машинах с электронной педалью газа процессом — то есть обменом данными между ЭБУ мотора и блоком круиз-контроля — управляет электроника.
При этом, в отличие от человека, круиз-контроль делает всё аккуратно, плавно и почти незаметно — ровно так, как и хотел Ральф Титор. Это не только увеличивает комфорт поездки, но и положительно сказывается на топливной экономичности.
Преимущества круиз-контроля
Широкому распространению системы способствовала не только плавность хода, но и другие её преимущества:
- Комфорт в длительных поездках — водителю нет необходимости держать ногу на педали.
- Поддержание безопасной скорости движения — правильно выставленные значения круиз-контроля помогают избежать штрафов за нарушение скоростного лимита.
- Повышение топливной эффективности — плавная регулировка подачи топлива и движение с одинаковой скоростью позволяют экономить на заправках. В зависимости от модели автомобиля экономия может составить от 4 до 10%.
Недостатки круиз-контроля
Однако есть у круиз-контроля и недостатки. Впрочем, они специфические и их совсем немного:
- Опасность использования в определённых погодных условиях. Не рекомендуется ехать на круиз-контроле по скользким и заснеженным дорогам.
- Использование круиз-контроля может снижать уровень внимания водителя и его способность реагировать на дорожную ситуацию.
- Некоторые исследования указывают, что водитель, привыкший к круиз-контролю, теряет пространственное восприятие и в случае аварийной ситуации на дороге может нажать на газ, а не на тормоз.
Виды круиз-контроля
Существует три разновидности круиз-контроля:
- Ограничитель скорости — по сути это базовая функция круиз-контроля, которая не позволяет автомобилю разгоняться быстрее заданного скоростного лимита, несмотря на нажатую педаль газа. Но если её отпустить, машина начнёт замедляться. Эта функция позволяет, прежде всего, застраховать себя от нарушений скоростного режима.
- Пассивный круиз-контроль — стандартная, наиболее распространённая система, которая поддерживает заданную скорость движения, но не умеет самостоятельно тормозить при обнаружении препятствия и вновь самостоятельно разгоняться, если дорога свободна.
- Активный круиз-контроль / адаптивный круиз-контроль (АСС) — современная версия системы с расширенным функционалом. Благодаря датчикам, радарам, лидарам, системе GPS и прочим помощникам ACC частично выполняет функции водителя. Она видит автомобили в дорожном потоке, может самостоятельно поддерживать дистанцию до машины впереди, тормозить и разгоняться вместе с ней без участия человека за рулём.
По международным стандартам SAE автомобили с активным круиз-контролем считаются автономными автомобилями «первого уровня».
Как включить круиз-контроль
Управление круиз-контролем обычно осуществляется кнопками на руле или подрулевым переключателем.
Активируется система кнопкой ON («Включить»), при этом на приборной панели загорается пиктограмма. Затем нужно нажать кнопку SET («Установить») — и автомобиль запомнит текущую скорость как желаемую. После этого можно убрать ногу с педали газа — автомобиль будет поддерживать темп самостоятельно. Важный момент: большинство систем пассивного круиз-контроля не работает на скоростях ниже 30–40 км/ч. Активный же умеет замедляться почти до нуля, а то и сам останавливаться и затем трогаться с места при отсутствии помехи впереди.
На пульте управления есть также кнопки «+» и «–», позволяющие скорректировать желаемую скорость.
При нажатии на тормоз круиз-контроль отключается для безопасности. Чтобы вернуться к последней выставленной скорости, необязательно повторять всю процедуру сначала — достаточно нажать кнопку Resume (RES), и автомобиль сам разгонится до нужного значения.
Если вы уже движетесь на заданной скорости и при этом нажимаете на газ — автомобиль не станет возражать. Это свойство круиз-контроля удобно при обгонах. При превышении заданной скорости пиктограмма на приборной панели начнёт мигать, а когда водитель уберёт ногу с газа, машина постепенно вернётся к заданному скоростному режиму.
Это базовые возможности систем круиз-контроля. На многих автомобилях функционал более широкий. Например, регулировка заданной скорости кнопками +/- с переменным шагом (по 1 или по 5–10 км/ч) и даже настройка предпочтительного расстояния до впереди идущей машины (для активного круиз-контроля). Полную информацию по функциональным возможностям и органам управления круиз-контролем вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации.
Итак, совсем коротко
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– Круиз-контроль поддерживает заданную скорость машины вне зависимости от рельефа дороги и без участия водителя.
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– Круиз-контроль хорош в дальней дороге (не нужно держать ногу на педали) и помогает экономить топливо.
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– Эксперты не рекомендуют использовать круиз-контроль при движении по мокрой дороге и в условиях плохой видимости.
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– Круиз-контроль бывает как пассивным, так и активным. Последний может контролировать процесс разгона и торможения без участия водителя.