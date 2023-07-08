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Что ломалось в вашей машине в путешествиях? Расскажите, как это было

ПутешествияАлександр МирошкинКомменты

Когда в автомобиле что-то ломается — это всегда неприятно. И особенно сильно не хочется оказаться в такой ситуации в путешествии, вдали от дома. Однако поломки в дороге всё равно случаются. Если подобные неприятности происходили с вами — расскажите в комментариях к этому посту, что именно ломалось и как вы смогли справиться с этой ситуацией.

Рассказывать о своём автомобиле регулярно можно в личном блоге: просто зарегистрируйтесь в Гараже Авто.ру и заведите Бортжурнал!

У вас были неприятности с машиной в дальней поездке?

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