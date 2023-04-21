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Число выданных автокредитов в России выросло вчетверо

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Дмитрий Елизаров

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В марте нынешнего года в России было одобрено 62,2 тысячи кредитов на покупку автомобилей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Это на 18% больше, чем в предыдущем месяце и на 295% больше, чем в марте 2022 года.

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Инфографика: НБКИ

  • Аналитики бюро объясняют столь резкий рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года эффектом низкой базы. В марте 2022 года число выданных автокредитов сократилось сразу на 80% (до 15,7 тысяч) как следствие шоковой реакции рынка кредитования на первые санкции. По сути, рынок автокредитов по итогам прошедшего марта вернулся к уровню начала 2022 года.
  • Рекордсменами по числу выданных в марте 2023 года кредитов стали Москва (4,1 тысячи), Московская область (3,57 тысячи) и Санкт-Петербург (3,21 тысячи). Бюро также упоминает среди регионов-лидеров Татарстан и Краснодарский край.
  • В процентном соотношении самый резкий рост активности покупателей автомобилей в кредит зафиксирован в Вологодской и Саратовской областях: здесь кредиты брали примерно на треть чаще, чем в феврале.

Рынок новых автомобилей в России также продолжает восстанавливаться, хотя прошлогодних показателей пока не достиг. В марте в нашей стране было продано 48,4 тысячи новых машин — на 10,6% меньше, чем за год до этого.

Кредиты помогут рынку восстановиться?

Фото на обложке: Avtocod

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