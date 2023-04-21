Число выданных автокредитов в России выросло вчетверо

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В марте нынешнего года в России было одобрено 62,2 тысячи кредитов на покупку автомобилей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Это на 18% больше, чем в предыдущем месяце и на 295% больше, чем в марте 2022 года.
Рынок новых автомобилей в России также продолжает восстанавливаться, хотя прошлогодних показателей пока не достиг. В марте в нашей стране было продано 48,4 тысячи новых машин — на 10,6% меньше, чем за год до этого.
Фото на обложке: Avtocod