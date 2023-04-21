Число выданных автокредитов в России выросло вчетверо

В марте нынешнего года в России было одобрено 62,2 тысячи кредитов на покупку автомобилей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Это на 18% больше, чем в предыдущем месяце и на 295% больше, чем в марте 2022 года.